İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahları kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlayarak alev aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahları kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlamalar ve şiddetli yangın meydana geldiği belirtildi.

Patlamaların, gemilerden birinin boğazın güney kıyılarında, diğer ikisinin ise Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunduğu sırada yaşandığı bildirildi.

Söz konusu gemilerin ABD ordusunun geniş kapsamlı hava koruması ve refakati altında bulunduğu kaydedilen açıklamada, "ABD ordusunun hava refakati bu olayların yaşanmasını engelleyemedi" ifadesine yer verildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu. Tahran belirlediği rota dışında ve izinsiz geçen gemileri hedef alacağını açıklamıştı.

Kalibaf: ABD ablukasını askeri yöntemlerle kıracak adımları yakın zamanda atacağız

Öte yandan ABD’nin deniz ablukasını kırmak için İran’dan “askeri adımlar atılacak” mesajı geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin deniz ablukasını askeri yöntemlerle kırmanın yolları olduğunu ve yakın zamanda bu yönde adımlar atacaklarını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre Kalibaf, 3. Medya Kupası etkinliğinin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, düşmanın "ne savaş ne barış" koşullarını İran'a dayatarak ülkeyi yıpratıcı bir sürece sürüklemek istediğini dile getirdi.

Kalibaf, "Ablukayı (ABD'nin deniz ablukasını) askeri yöntemlerle kırmanın yolları var. Yakın zamanda bu yönde adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Mevcut "ne savaş ne barış" tablosundan çıkış yolunun kalıcı caydırıcılığa ulaşmak olduğunu belirten Kalibaf, bunun da ancak ülkenin güçlenmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ülkenin güçlendirilmesi için bilimin etkin hale getirilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesinin öne çıkan başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

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