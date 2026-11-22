ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı 1 Ocak'tan sonra ülkeye kapsamlı askeri saldırı başlatmakla tehdit etti.

Trump, Fox News'e telefonla verdiği röportajda İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçladı, anlaşmaya varılamaması halinde yeni yıldan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini söyledi.

İranlı yetkililerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesine kıyasla "daha saldırgan" bir tutum sergilediğini iddia eden Trump, müzakereciler için "profesyonel step dansçıları" ifadesini kullandı.

İranlı yetkililerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir adım atmadığını öne süren Trump, yürütülen görüşmelerin "anlamsız" olduğunu söyledi.

İran'ın ABD'nin deniz ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Trump "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar" ifadesini kullandı.

İran'da protesto gösterilerinin yeniden başladığını ileri süren Trump, gösterilerin videolarını izlediğini söyledi, göstericileri eylemlerine devam etmeye çağırdı.

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