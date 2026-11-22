İran Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, dün gece Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonu düzenledi. El-Riffa ve Avali üslerindeki Amerikan mevzilerinin hedef alındığını bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre operasyo, ABD insansız hava araçlarının İran hava sahasını ihlal etmesine ve Amerikan ordusunun daha geniş çaplı düşmanca eylemlerine doğrudan yanıt olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada, ABD'ye ait MQ-1 ve MQ-9 tipi iki keşif ve muharebe İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmesinin ardından iki üsteki mevzilere saldırı düzenlendiği kaydedildi.

'ABD'nin hava koruması operasyonları başarısız oldu'

Açıklamada, operasyon sırasında El-Riffa ve Avali üslerinde konuşlu ABD Patriot hava savunma sistemlerine ait iki radarın hedef alındığı ve vurulduğu bildirildi.

Devrim Muhafızları, ABD'nin dün erken saatlerden bu yana bölgedeki kuvvetlerine refakat etmek ve hava koruması sağlamak amacıyla yürüttüğü maliyetli askeri operasyonların amaçlanan hedeflere ulaşamadığını belirtti. Bu operasyonların, hem denizde hem de havada ABD koruması altındaki askeri teçhizat ve gemilerde ciddi hasara yol açtığı savunuldu.

İran hava sahasının Silahlı Kuvvetler için kırmızı çizgi olduğu vurgulanan açıklamada, saldırgan bir devlet ya da güçten gelecek her türlü ihlale sert ve kararlı bir yanıt verileceği uyarısında bulunuldu.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Bahreyn'deki ABD unsurlarına üçüncü yanıt

Fars Haber Ajansı, son saldırının İran'ın son günlerde Bahreyn'deki Amerikan unsurlarına verdiği üçüncü yanıt niteliği taşıdığını aktardı.

Bahreyn, ABD donanmasının 5. Filo karargahı da dahil olmak üzere Basra Körfezi'nde Amerikan kuvvetlerinin en yoğun bulunduğu noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Askeri operasyonlar, ABD ve İsrail'in İran topraklarına ve çıkarlarına yönelik saldırılarının tetiklediği bölgesel gerilimlerin ortasında yaşanıyor.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.