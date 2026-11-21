Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran, Bahreyn'deki ABD üslerine saldırı düzenledi.

Haberde, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bahreyn'deki Şeyh İsa ile El-Cufeyr askeri üslerini hedef aldığı belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, saldırı sonrası bir sanayi tesisinde yangın çıktığını açıkladı. Maddi hasarın oluştuğu ancak can kaybının olmadığı ifade edildi.

İran: ABD F-16'sına hasar verdik

İran devlet televizyonunun İran Ordusu’nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağına füze ile atış yapıldığı ve uçağın zarar gördüğü belirtildi.

Haberde, F-16 savaş uçağının yerli hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiği ve ardından uçağa füze fırlatıldığı vurgulanırken, füzenin savaş uçağının yakınında patlaması sonucu uçakta hasar meydana geldiği ve uçağın görevini tamamlayamadan yakın bölgedeki bir havalimanına acil iniş gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan İran devlet televizyonu olay anına ilişkin görüntüleri yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'ye ait F-16 savaş uçağına zarar verdiği ve uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı yönündeki iddiasını yalanladı. Ama uçağın zarar görmediğini ispatlayan herhangi bir delil sunulmadı.

Katar heyeti Tahran'a gitti

ABD-İran arasında arabulucu ülkelerden Katar, bir heyeti Tahran'a yolladı. Taraflar arasında iki saat süren bir görüşme yapıldığı ifade ediliyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar ile diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirterek, dün akşam Katar heyetinin Tahran’a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.

Garibabadi ayrıca, ülkesinin geçmiş dönemlere göre daha güçlü olduğunu ve bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını öne sürdü.

Garibabadi, Katar heyetinin hala İran'da olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

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