İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı semalarında hava savunma sistemi tarafından tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre MQ-9 tipi İHA vuruldu.

Vurulan MQ-9 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait düşürülen 58'inci İHA olduğu öne sürüldü.

İranlı yetkililer, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki tüm askeri ve hava faaliyetleri sürekli olarak izlediklerini ve ülkenin hava sahasının herhangi bir ihlaline kararlı bir şekilde karşılık vereceklerini daha önce duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin olası kara saldırısına karşı hazırlıklarının hava ve deniz savunmasına kıyasla çok daha ileri düzeyde olduğunu savunmuş, "Kara alanında mücadeleye hazırlığımız, hava ve deniz alanlarındaki hazırlığımızdan çok daha fazla" demişti.

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