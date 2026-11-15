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Hürmüz Boğazı'nda izinsiz geçiş girişimi: 'Mayına çarpan iki tankerden biri battı'

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden gizlice geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığını duyurdu. ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapattığı belirtilen tankerlerden birinin Basra Körfezi sularında yanarak battığı bildirildi.

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Dış Haberler

Yayın Tarihi: 15.11.2026 , 19:11

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son saatlerde Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izinsiz" geçiş güzergahını kullanmaya çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, çarpma nedeniyle şiddetli patlamaların meydana geldiği ifade edildi.

Patlamaların ardından her iki tankerin de alev aldığı belirtilen açıklamada, 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerlerden birinin Basra Körfezi'nin güney sularında yanarak battığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı aktarıldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını bildirmişti.

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