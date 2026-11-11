NYT: ABD Hazine Bakanı 'İran tehdidi' iddiasıyla askeri üsse taşındı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, "İran kaynaklı tehditler" nedeniyle Washington'daki konutundan ayrılarak bir askeri üsse taşındığı öne sürüldü.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Bessent'in askeri üsse taşınmasına İran'dan geldiği belirtilen tehditler gerekçe gösterildi. Haberde, konuya yakın üç kaynağın aktardığı bilgilere yer verildi.

ABD'li yetkililerin son haftalarda, İran'ın görevdeki ve eski ABD'li yetkililere yönelik planlarının daha ileri bir aşamaya geçtiği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Bu değerlendirmenin kısmen Bessent'e yönelik tehditlere ilişkin istihbarat bilgilerine dayandığı aktarıldı.

İran ekonomisini hedef alan baskı politikasının başındaki isim

Bessent, Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü ekonomik baskı politikasının en önemli isimlerinden biri. ABD Hazine Bakanlığı, Tahran yönetimini ekonomik olarak sıkıştırmayı hedefleyen yaptırım politikasının uygulanmasında merkezi rol oynuyor.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, NYT'ye yaptığı açıklamada "Bessent'in İran yönetiminin tehditlerinden yılmayacağını ve İran ekonomisine baskı uygulama kampanyasını sürdürme konusundaki kararlılığının devam ettiğini" söyledi.

Bessent'in taşınması, Trump yönetiminde İran kaynaklı tehdit iddiaları nedeniyle güvenlik önlemleri artırılan tek örnek değil. NYT'nin haberinde, Trump'ın özel kalem müdürlüğü görevine gelen Stephen Miller ve eski Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de benzer güvenlik kaygıları nedeniyle evlerinden ayrıldığı aktarıldı.

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