ABD 'Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz' dedi, İran'dan 'Hayal ürünü' yanıtı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme" gördüklerini ve şu an için askeri bir harekatın gerekli görünmediğini iddia etti.

Trump'ın müzakerelere dair çizdiği bu iyimser tablo, Tahran yönetimi tarafından "yalan" ve "hayal ürünü" olarak nitelendirilerek reddedildi.

ABD'nin artık pes etmesi gerektiğini vurgulayan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "İran'ın defalarca ortaya koyduğu yedi şarta teslim olma zamanı geldi" çağrısında bulundu.

Trump: Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran'la ilgili birçok konunun ele alındığı bir görüşme yaptığını duyurdu.

"Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerlerinin" ABD'nin İran'a karşı oluşturduğu "Demir Kapı" isimli yeni görev gücünün ve deniz ablukasının devam etmesinden yana olduğunu aktaran Trump, "Hepsi, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu, pazarlığa kapalı bir konudur" ifadelerini kullandı.

Trump, Ortadoğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ABD'nin "harekete geçmeye hazır" olduğunu iddia ederek, şu an için böyle bir durumun gerçekleşmesinin "pek olası görünmediğini" ifade etti.

"İsrail ve tüm Ortadoğu'nun, İran'dan gelebileceğini söylediği tehlike ve tehditlere karşı korunduğunu" ileri süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız. Bu askeri sürecin sonunda hem ABD halkı hem de dünya çok daha güvenli bir hale gelecektir."

Katar Başbakanı Al Sani: Barışın sağlanması konusundaki olumlu görüşmeler

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Washington'da Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Al Sani, görüşmede, bölgedeki durumu ve ABD-İran müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesinin yollarını görüştüklerini dile getirdi.

Al Sani, anlaşmaya varılması ve bölgede barışın sağlanması konusundaki olumlu görüşmeleri takdir ettiğini ifade etti.

Trump: Askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor

Trump, Beyaz Saray'da brifing odasında katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız" dedi.

İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu öne süren Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek" değerlendirmesini yaptı.

İsrail ve Ortadoğu’nun "İran tehdidine" karşı korunduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını iddia eden Trump, bununla birlikte İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu belirtti.

Öte yandan Trump, ABD olarak sadece mevcut statükoyu koruduklarını ancak İran'ın aksi yönde bir adım atması halinde gerekli tedbirleri aldıklarını ileri sürerek şöyle konuştu:

"Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Tamamen hazır durumdayız. Yeni bir uçak gemimiz daha var. Hepsi yeni ve muhteşem ekipmanlarla ağzına kadar dolu. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız."

ABD’nin İran'la bir anlaşmaya varabileceği umudunu koruduğunu söyleyen Trump, Tahran'la buna yönelik görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü yineledi.

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'İran'ın defalarca ortaya koyduğu yedi şarta teslim olma zamanı geldi'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi.

"İran'a karşı yürütülen savaş, ABD hükümetini çoktan mahvetti ancak Washington, çaresiz bir kumarbaz gibi çırpınıp duruyor" değerlendirmesinde bulunan Rızai, ABD'ye "pes etme" çağrısı yaptı.

Trump'ın İran'la görüşmelerin iyi gittiği yönündeki açıklamalarına da değinen Rızai, görüşmeleri "hayali", bunlarla ilgili haberleri de "yalan" olarak niteledi.

Rızai, açıklamasının devamında "Batı Asya'daki yeni düzeni reddetmekten vazgeç. İran'ın defalarca ortaya koyduğu yedi şarta teslim olma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği yedi şart arasında deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.

WSJ: ABD, İran tehdidi üzerine tanker uçaklarını İngiltere'deki üsten tahliye etti

Karşılıklı açıklamaların ardından ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde dikkat çekici bir haber yayımlandı.

WSJ, İran kaynaklı bir tehdidin ardından ABD'nin İngiltere'deki hava üssünde bulunan uçaklarını Almanya ve diğer ülkelere tahliye ettiğini öne sürdü.

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, İran'dan gelen bir tehdit üzerine İngiltere'deki Kraliyet Hava Üssü'nde bulunan tanker uçakları için harekete geçti. ABD söz konusu uçakları, Almanya ve üssü bulunan diğer ülkelere tahliye etti.

Öte yandan kaynaklar, tehdidin ani mi yoksa daha genel bir durum mu olduğuna dair detay vermedi.

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