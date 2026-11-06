Katar: ABD ve İran kapsamlı anlaşmaya varamadı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, cuma günü yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Basına yaptığı değerlendirmelerde iki tarafın da uzlaşmaya açık olması gerektiğini belirten Al Sani, tarafların "mükemmel" bir anlaşma aramak yerine iyi bir anlaşmayı kabul etmeleri gerektiğini savundu.

Katar, ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarda arabuluculuk yürütüyor. Doha yönetimi son günlerde iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla öneri ve mesaj alışverişini sürdürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada ABD ve İran'ın Katar tarafından sunulan önerileri değerlendirdiğini ve tarafların müzakere sürecine bağlılıklarını koruduğunu belirtmişti.

ABD yeni saldırı seçeneklerini değerlendiriyor

Anlaşma arayışının sonuçsuz kalması, bölgede yeniden askeri tırmanma ihtimalini gündeme getiriyor.

Shafaq News'in haberine göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), olası askeri operasyonlara dönüş hazırlıklarını tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi, ekonomik baskının sürdürülmesi veya tavizler içeren bir anlaşmaya varılması gibi seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ise perşembe günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin savaş sonrası dönem ve bölgedeki güvenlik düzenlemelerine odaklandığını açıklamıştı.

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