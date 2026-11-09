İran lideri Hamaney'in talimatı duyuruldu: 'Ne savaş ne barış durumu sonlandırılmalı'

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılar, Tahran'ın gerçekleştirdiği misillemelerle tehlikeli bir tırmanışa sahne olurken, taraflar arasında henüz somut bir anlaşmaya varılamadı.

Bölgedeki gerilim arabulucular üzerinden yürütülen dolaylı temaslarla kontrol altında tutulmaya çalışılsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya yönelik aralıksız tehditleri süreci baltalamaya devam ediyor.

Askeri tehdit ve kriz ortamının gölgesindeki çıkmaz sürerken, Tahran cephesinden sürece dair kritik bir açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan savaşa ilişkin, İran lideri Mücteba Hamaney'in "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

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İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile ilişkilerine ve Hamaney'in talimatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran halkına hizmet etmekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, "Devrim lideri, ne savaş ne barış durumunun sonlandırılması talimatını verdi. Onurumuzu koruyarak diyalog kurabilir ve yine onurumuzu koruyarak bu meseleyi çözüme kavuşturabiliriz. Geleceğimizi görmezden gelmeye ve yok etmeye hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

Diyalog ve müzakereden yana olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Mantık, haklarımızı diyalog yoluyla elde edebiliyorsak savaşa girmememizi gerektiriyor. Ancak zorbalık karşısında teslim olmayacağız" dedi.

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