İran ABD'nin erken uyarı radarını imha ettiğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) bu sabah yaptığı açıklamada Sirik’teki telekomünikasyon kulesine yönelik düşman saldırısına Bahreyn’deki ABD’ye ait erken uyarı radarını hedef alarak yanıt verdiğini duyurdu.

Açıklamada Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nce düzenlenen nokta atışı bir saldırıyla ABD’nin Bahreyn’deki erken uyarı radarının imha edildiği belirtildi.

Operasyonun Sirik'teki bir telekomünikasyon kulesine yönelik hava saldırısına doğrudan misilleme olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Press TV'nin aktardığına göre açıklamada, "terörist ABD ordusuna" ve "saldırgan Amerikan güçlerine" ait radarın hedef alınarak imha edildiği bildirildi.

DMO’nun açıklamasında İran’ın sekiz aydır “zulme ve kibre” karşı kararlı direnişi, halkları uyandıran ve pek çok ülkenin gençlerini meydanlara çeken “tarihi bir destan” olarak nitelendi.

Açıklamada Bahreyn’deki misillemenin "saldırgan düşmana Hürmüz Boğazı'ndaki hava provokasyonlarına ve petrol kaçakçılığına son vermesi yönünde ciddi bir uyarı" olduğu ifade edildi.

İhlallerin ve saldırgan eylemlerin tekrarlanması halinde DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'nin "sınırsız bir çatışmaya girmek için tam teyakkuzda olduğu" ifade edilen açıklamada "saldırgan düşman tarafından kandırılmasına izin veren" suçlu şirketlerin "çok daha ağır cezai tedbirlerle karşı karşıya kalacağı" belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, dün akşam ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik’in düşman saldırısında hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail basını: ABD'den İsrail'e 'İran'a yeni saldırılara hazır olun' mesajı iletildi

Öte yandan İsrail basını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'a yeni saldırı ihtimaline hazırlıklı olma konusunda İsrail ordusunu uyardığını ileri sürmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki güvenlik brifinginin sona ermesinin hemen ardından yayınladığı haberde, ABD'den İsrail'e İran'a yeni saldırılara hazır olunması yönünde mesaj iletildiğini iddia etmişti.

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