Mısır’ın aylar önce İran’a karşı Suudi Arabistan’a askeri destek gönderdiği ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı sürdürdüğü savaşta kraliyete askeri güç gönderme kararını meclisinden geçiren Mısır’ın aslında bundan aylar öncesinde İran’a karşı Suudi Arabistan’a askeri kuvvet sevk ettiği ortaya çıktı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati France 24’e yaptığı açıklamada “Oradaki varlığımız birkaç ay önce, İran ile yaşanan gerilim sırasında Suudi Arabistan’a yönelik saldırı ve tecavüzlerin ardından başladı” dedi.

Abdülati Mısır’ın şu anda Suudi Arabistan’daki askeri varlığını güçlendirme sürecinde olduğunu sözlerine ekledi.

Middle East Eye’a (MEE) konuşan Mısırlı askeri kaynaklar da Mısır’ın Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Kahire’nin Riyad’a desteğini kamuoyuna açıklamasından çok önce Suudi Arabistan’a asker ve savaş uçakları konuşlandırdığını ve hava savunma sistemlerini ülke genelindeki stratejik noktalara kaydırdığını belirtti.

Mısırlı bir askeri kaynak, bu sevkiyatın bir filo Rafale savaş uçağı, sekiz helikopter ve dört büyük nakliye uçağını kapsadığını belirtti.

Kaynak ayrıca Mısır donanmasına ait savaş gemilerinin de Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı yakınlarındaki güney Kızıldeniz’e doğru hareket ettiğini ekledi.

Ağustos'ta artan hareketlilik

Ağustos ayında Mısır’ın Babülmendep Boğazı yakınlarındaki deniz varlığını artırdığı bildirilmiş, modern fırkateyn ve korvetlerin Kızıldeniz’in güney girişine doğru konuşlandırıldığı iddia edilmişti.

El Cezire Arapça’nın açık kaynak istihbarat birimi de geçen ay uçuş takip verilerinin Suudi hava sahasında faaliyet gösteren iki Mısır askeri C-130 Hercules nakliye uçağını tespit ettiğini bildirmişti.

MEE’ye konuşan askeri kaynaklardan biri, Mısır’ın ayrıca Skyguard-Amoun bataryaları da dahil olmak üzere çeşitli hava savunma sistemlerini ülkenin doğu ve güneyindeki stratejik konumlara yeniden yerleştirdiğini söyledi.

Kaynak, "Askeri müdahale ve desteğin nasıl yürütüleceği konusunda anlaşmaya varmak amacıyla iki ülke arasındaki güvenlik görüşmeleri ve fikir alışverişleri çatışmalar başladığından beri devam ediyordu" dedi.

Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: "Mısır-Suudi askeri işbirliği konusunda mutabakata varılmış olsa da, Mısır’ın ulusal güvenliğini korumak adına müdahalenin stratejisi, mekanizmaları ve operasyonel planları hâlâ tartışılıyor ve koordine ediliyordu.”

Yemen’e karşı Suudi Arabistan’ı ‘savunmak’ denilmişti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 17 Ekim’de parlamentoya çağrıda bulunarak talep edilmesi halinde Suudi Arabistan’ı “savunmak” üzere Mısır kuvvetlerinin konuşlandırılmasına yetki verilmesini istemişti.

Mısır parlamentosu 18 ve 19 Ekim tarihlerinde kapalı oturumlar düzenledikten sonra 26 Ekim’de yeniden toplanarak Sisi’nin talebini üçte iki çoğunlukla onaylamıştı.

Neden önemli?

Mısır’ın meclisinden geçirdiği kararın hedefinde Yemen’deki Ensarullah hareketi var. Ancak Mısır’ın çok daha öncesinde harekete geçtiği, ABD ve İsrail’in saldırdığı İran’ın Suudi Arabistan dahil bölgedeki ABD varlıklarına yönelik misillemelerine karşı kraliyeti korumak için askeri güç gönderdiği ortaya çıkmış oldu.

AKP hükümetinin ülkemizi sürüklediği Mekke İttifakı adı verilen Pakistan ile Suudi Arabistan’la kurulan askeri paktı savunanlar da hedefin Suudi Arabistan’ın topraklarını korumak olduğunu öne sürüyor.

Oysa aylar önce Mısır’ın İran’ın misillemeleri sırasında Suudi Arabistan’a gönderdiği askeri sevkiyat ve şimdi hem Mekke İttifakı üyeleri Pakistan ve Türkiye'nin hem de Mısır'ın Yemen'e karşı atacaklarını ilan ettikleri adımlar, korunanın doğrudan ABD ve İsrail çıkarları olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

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