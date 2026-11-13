Trump’tan yardımcısı JD Vance’e ‘İran’ resti: İç politikaya odaklanması talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yenilgisini İran savaşına bağlayan Başkan Yardımcısı JD Vance’i Washington’un İran politikasından dışladı, ona iç politikaya odaklanması talimatı verdi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ABD’nin İran ile bir anlaşma yapmaya ihtiyacı olmadığını savundu, JD Vance’ten Demokratların yönettiği eyalet ve şehirlerdeki “yolsuzluk ve suçlara” odaklanmasını istediğini duyurdu.

"Başkan Yardımcısı Vance'ten tüm dikkatini ABD genelinde Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerde yaşanan büyük yolsuzluk ve suçlara odaklamasını istedim" ifadelerini kullanan Trump mesajında şunları kaydetti: "İran ile bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çok geride kaldı. Paraları bizde, yüz milyarlarca dolar ve Boğazları da elimizde!"

İran güvenlik şefi Rızai'ye mektup göndermişti

JD Vance Ekim ayında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’ye bir mektup göndererek görüşme talebinde bulunmuştu.

Wall Street Journal gazetesi önceki günkü haberinde Vance’in Rızai ile doğrudan bir görüşme yapmaya hazırlandığını yazmıştı.

Gazete, ABD'li yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın da Vance'in İranlı yetkiliyle temas kurarak müzakereleri yeniden başlatma girişimine onay verdiğini bildirmişti.

Ancak Trump’ın dünkü açıklaması ani bir U dönüşü olarak niteleniyor.

'Kaybetme nedenimiz savaş' demişti

3 Kasım ara seçimlerindeki yenilgilerini İran savaşına bağlayan Vance, geçen hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kaybetme nedenimiz savaş” demiş ve Trump’ın da bunu dile getirdiğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Eğer buna değdiğini, Senato'yu önümüzdeki 6 yıl kaybetmeye değdiğini tartışmak isterseniz, lütfen yapın. Bunun ödenmeye değer bir bedel olduğunu savunun. Katılın ya da katılmayın, bu en azından dürüst bir tutumdur. Fakat neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Ve buradan nereye gideceğimize dair yapılacak her dürüst konuşma da oradan başlamak zorundadır.”

2028’deki seçimlerde başkan adayı olması beklenen JD Vance, Washington yönetiminin İran’a karşı saldırganlığının karşısında hiçbir zaman yer almasa da son müzakere girişimlerini başlatan ve seçim yenilgisini savaşa bağlayan isim oldu.

Trump’ın bu son mesajı, Washington’un aylardır Tahran konusundaki baş müzakereciliğini yapan Vance'i başkan yardımcılığı döneminin en temel dış politika meselesinde fiilen saf dışı bırakıyor.

Vance kamuoyu önünde kendisini savaştan uzak tutmuş ve Nisan ayında savaşı sona erdirmek üzere müzakerelerde bulunmak için İslamabad'a giden bir ABD heyetine başkanlık etmişti. Trump'ın damadı Jared Kushner ve özel temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelere dahil olmuştu.

Axios geçen hafta Vance'in Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ve diğer arabulucular üzerinden İranlılarla neredeyse her gün görüştüğünü yazmıştı.

Öte yandan Trump’ın bu “U dönüşü”yle Vance'i İran politikasında saf dışı bırakması, İran’a İsrail ile birlikte yeniden kapsamlı bir askeri saldırı başlatacağı iddialarını güçlendiriyor.

Çarşamba günü de Gaziler Günü konuşması sırasında İran savaşında “kazandıklarını” iddia eden Trump “Şimdi mesele ne zaman bitirmek istediğimiz. Yüzde 93'lük bir zafer değil, mutlak bir zafer elde etmeliyiz. Tam bir zafer olacak" demişti.

İsrail basını son olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'a yeni saldırı ihtimaline hazırlıklı olma konusunda İsrail ordusunu uyardığını ileri sürmüştü. İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki güvenlik brifinginin sona ermesinin hemen ardından yayınladığı haberde, ABD'den İsrail'e İran'a yeni saldırılara hazır olunması yönünde mesaj iletildiğini iddia etmişti.

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