Hürmüz Boğazı'nda sular ısınıyor: Gizli geçiş yapmaya çalışan bir tanker daha mayına çarptı

Hürmüz Boğazı'nda dün iki petrol tankerinin mayına çarpıp birinin batmasıyla tırmanan gerilimin ardından, bugün bölgeden yeni bir patlama haberi daha geldi.

İran ordusu, Tahran'ın onaylamadığı güzergahı gizlice kullanmaya çalışan bir başka tankerin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

Tahran 'mayın', UKMTO 'saldırı' dedi

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu petrol tankerinin takip ve seyir sistemlerini kapatarak "alternatif" rotadan boğazı geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı belirtildi.

Meydana gelen patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı ve geminin seyrine devam edemediği ifade edildi.

Öte yandan, olaya ilişkin İngiltere cephesinden farklı bir iddia gündeme getirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan tankere saldırı düzenlendiğini ve geminin tanımlanamayan bir cisimle vurulduğunu öne sürdü. UKMTO açıklamasında, isabet alan tankerin makine dairesinde yangın çıktığı ancak mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Dün de iki tanker mayına çarpmıştı

Bölgedeki kriz, dün yaşanan benzer ve çok daha ağır bilançolu bir olayla tehlikeli bir boyuta taşınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki izinsiz geçiş güzergahını kullanmaya çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığını bildirmişti.

Söz konusu tankerlerin, ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı aktarılmıştı. Çarpma nedeniyle meydana gelen şiddetli patlamaların ardından her iki gemi de alev alırken, 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerlerden birinin Basra Körfezi'nin güney sularında yanarak battığı açıklanmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki bu durum, ABD'nin 8 Temmuz'da bölgedeki saldırılarına yeniden başlamasının ardından İran'ın verdiği tepkiye dayanıyor. Tahran yönetimi, ABD'nin hamlelerine karşılık 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuş ve belirlediği rota dışından "izinsiz" geçen tüm gemileri hedef alacağını ilan etmişti.

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