Körfez'de sıcak saatler: Hürmüz Boğazı'nda iki tanker mayına çarptı, ABD Umman Körfezi'nde gemi vurdu

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerinin adanın iç kesimleri ile doğusundan geldiği belirtildi.

Öte yandan, yarı resmi Fars Haber Ajansı da Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kentinde patlama sesi duyulduğunu aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, biri Hürmüz Boğazı'nın doğusunda diğeri ise boğazın içinde olmak üzere 2 petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.

Olay sonrası gemilerde yangın çıktığı bildirilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin, ABD'nin zorlamasıyla mayınlı bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.

ABD: İki gemiyi etkisiz hale getirdik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran’a karşı uygulanan deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle Umman Körfezi’nde bir ticari gemiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, söz konusu geminin, mürettebatının uyarılmasının ardından bir ABD uçağı tarafından hassas mühimmatla arka kısmından vurulduğu kaydedildi​​​​​​​.

ABD 4 gün önce saldırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda henüz net bir karar vermediğini söylemişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra 3 Kasım'da yine Keşm Adası'na sınırlı bir saldırı düzenlenmişti.

İran, ABD'ye ait İHA'ları düşürdüğünü açıklamıştı.

soL'un 4 kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.