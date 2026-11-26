ABD'nin, Suriye ordusuna mayın temizleme eğitimi vermek üzere ülkeye yeniden asker gönderme planını değerlendirdiği iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre henüz görüşme aşamasında olan bu planın onaylanması halinde, söz konusu adım Heyet Tahrir'uş Şam'a (HTŞ) lideri Ahmed Şara'nın iktidara gelmesinden bu yana ABD'nin Suriye'deki ilk askeri eğitim misyonu olacak.

Haberde, olası bir anlaşmanın, ABD askerlerinin ülkeden çekilme sürecini henüz tamamladığı bir dönemde geri dönüş anlamına geleceği belirtildi.

Suriye'deki 10 yıllık askeri varlığını sonlandıran son ABD birlikleri, nisan ayında Haseke'deki son üslerinden ayrılmıştı. ABD, daha önce IŞİD ile mücadele ve İran'ın bölgedeki etkisini dengeleme iddialarıyla ülkede en az 2 bin asker bulunduruyordu.

Şam Koordinasyon Merkezi ve genişleyen iş birliği

Reuters'ın haberine göre planlanan eğitim programı, geçen yıl Ürdün'de kurulan Şam Koordinasyon Merkezi'nin bir parçası olacak.

Suriye yönetimi, ABD ve bölgesel müttefikler arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan bu merkez kapsamındaki ortaklığın, mayın temizleme faaliyetlerinin ötesine geçerek genişleyebileceği ifade ediliyor.

Bölgesel ittifaklar ve Yemen detayı

ABD'nin olası geri dönüşü, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere karşı mücadelede Suriyeli askeri danışmanlardan destek aradığı bir döneme denk geliyor.

Middle East Eye'a (MEE) konuşan Batılı bir yetkili, Suudi Arabistan destekli güçlere yardım etmek üzere bazı Suriyeli insansız hava aracı (İHA) uzmanlarının halihazırda Yemen'e ulaştığını bildirmişti.

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