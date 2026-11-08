Suriye'nin Yemen'e asker göndereceği öne sürüldü: HTŞ yönetiminden yalanlama geldi

Yemenli askeri ve siyasi yetkililer Suriye'deki HTŞ yönetiminin Suudi Arabistan ve Yemen'e asker konuşlandırmaya hazırlandığını bildirdi.

AFP'ye konuşan Yemenli kaynaklar, yüzlerce Suriyeli askerin iki ülkenin sınırının her iki tarafına yerleştirildiğini ileri sürdü.

Yemen'deki Başkanlık Konseyi'nden bir kaynak, Suriye'nin Ensarullah'a karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katılmak üzere yaklaşık 3 bin asker göndereceğini söyledi. Yemen Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak ise ilk aşamada 3 bin askerin görevlendirilmesinin, sonraki aşamalarda bu sayının 10 bini aşmasının öngörüldüğünü iddia etti.

Yemenli askeri yetkililerden biri, Yemen tarafındaki sınır bölgesine konuşlandırılan askerlerin Ensarullah'a karşı insansız hava aracı operasyonlarını yönettiğini öne sürdü.

Anlaşmanın Riyad ziyaretinde imzalandığı iddia edildi

Yemenli kaynaklar, asker gönderilmesine ilişkin düzenlemenin HTŞ lideri Ahmed Şara'nın bu hafta Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında onaylandığını ileri sürdü.

Şara'nın ziyareti sırasında iki ülke arasında savunma anlaşmasını da içeren çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Suudi Arabistan, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından kurulan yeni HTŞ yönetiminin başlıca destekçileri arasında yer alıyor. Riyad yönetimi, Ensarullah'ın son dönemde artan misillemeleri karşısında bölgesel ve uluslararası destek arayışını sürdürüyor.

HTŞ: Yemen'e asker gönderildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

AFP'nin haberinin ardından Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan Suriyeli bir diplomatik kaynak, ülkenin Yemen'e asker gönderdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Kaynak, "Suriye askeri güçlerinin şu aşamada Yemen'e gönderildiğine ilişkin iddiaların hiçbir dayanağı bulunmuyor" dedi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'la yürütülen askeri işbirliğinin kapsamının eğitim, uzmanlık paylaşımı, askeri danışmanlık ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesiyle sınırlı olduğu belirtildi.

Suriyeli kaynak, Suudi yetkililerin iki ülke arasındaki koordinasyon kapsamında gelecek ay Suriye'yi ziyaret edeceğini de bildirdi. Askeri işbirliğinin ilerleyen dönemde karşılıklı savunma anlaşmasına veya Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımına dönüşebileceği ifade edildi.

Reuters da daha önce iki Suriyeli askeri kaynak ve üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suriyeli askeri personelin Suudi Arabistan'da danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunduğunu bildirmişti. Haberde, Suudi Arabistan'a gönderilen personelin Yemen'de doğrudan çatışmalara katıldığına ilişkin bir bilgi yer almamıştı.

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