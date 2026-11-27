Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) yönetimindeki Suriye'de, 13 yılı aşan savaş sürecinin ardından ülkede kimliksiz kalan binlerce çocuğun hukuki statüsüne ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor.

HTŞ iktidarı, Suriyeli kadınların çocuklarına vatandaşlık aktarabilmesini sağlamak amacıyla 1969 tarihli vatandaşlık yasasında değişiklik yapmayı değerlendiriyor. Söz konusu düzenleme, özellikle yabancı uyruklu IŞİD'lilerin Suriyeli kadınlardan dünyaya gelen binlerce çocuğunun akıbetini belirleyecek.

Savaş yıllarında binlerce Suriyeli kadın yabancı IŞİD'lilerle evlenirken, çatışma ortamı nedeniyle bu "evliliklerin" büyük bölümü resmi kayıtlara geçirilmedi. Bu IŞİD'lilerin çoğunun öldürülmesi ya da kaybolmasıyla birlikte, söz konusu evliliklerden doğan çocuklar herhangi bir resmi belgeye sahip olmadan kaldı.

Bakanlık düzeyinde komisyon kuruldu

HTŞ yönetiminin Sosyal İşler Bakanı Hind Kabavat, bakanlık düzeyinde oluşturulan bir komisyonun 1969 tarihli yasada değişiklik öngören tasarı üzerinde çalıştığını açıkladı. Kabavat, tasarının belirli durumlarda yabancı uyruklularla evlenen Suriyeli kadınlara çocuklarına vatandaşlık aktarma hakkı tanımayı hedeflediğini belirtti.

Kabavat, konuya ilişkin açıklamasında "Suriye’de hiçbir çocuk, babası öldürüldüğü, kayıp olduğu ya da yabancı uyruklu olduğu gerekçesiyle vatandaşlık hakkından mahrum bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

BM'den 'geçici kayıt' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu da yayımladığı uyarılarda, annesi Suriyeli, babası ise yabancı IŞİD'li olan "yüzlerce hatta binlerce çocuğun" "vatansız" durumda olduğuna dikkat çekti.

Komisyon, Şam'daki makamlara çağrıda bulunarak, geçici bir çözüm olarak annelerin çocuklarını kendi isimleri üzerine kaydettirmelerine izin verilmesini talep etti.

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