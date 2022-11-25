HPV aşısı mücadelesinde önemli adım: 'Köy köy dolaştık, bu büyük bir mücadelenin ürünü'

Rahim ağzı kanseri dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser. Bu kanseri önleyen aşı ise HPV aşısı. 3 doz yapılan HPV aşısı ile rahim ağzı kanserinden korunmak mümkündür. HPV cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biri.

200 civarında tipi mevcut olan HPV’nin bilinen yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden oluyor. HPV’nin kanser yapan yüksek riskli ve düşük riskli tipleri var. Yüksek riskli HPV tipleri ise kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserlerine neden oluyor. Türkiye sağlık sistemi içerisinde HPV aşısı devlet tarafından sağlanmamakta, kadınlar aşılara ancak kendi imkanlarıyla ulaşabiliyor.

Mücadele sonuç veriyor: Bakan Koca'dan açıklama

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri HPV aşısının ücretsiz olması için aylardır mücadele ediyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada HPV aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca "HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk karar alınmasının kimseye faydası yok. Bu açıdan yaptığımız planlamaya göre yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupta aşılanmaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe geliştireceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Eczacı Cem Kılınç'a Bakan'ın açıklamalarını sorduk. "18 aydır verdiğimiz kolektif mücadele başarıya ulaştı" diyen Kılınç, "Nasıl yapacaklarını, ne zaman başlayacaklarını bilmiyoruz. Detayları göreceğiz ancak takipçisiyiz" şeklinde konuştu.

'18 aydır kolektif mücadele veriyorduk'

"Talebimiz 9'lu aşının ücretsiz olması" diyen Kılınç şunları söyledi:

"Öncelikle çok mutluyuz. 18 aydır verdiğimiz kolektif mücadele başarıya ulaştı diyebiliriz. Daha önce bu aşıyı gerici sağlık politikaları nedeniyle halktan kaçıranlar Meclis kürsüsünde bunu yapacaklarını dile getirmiş oldular. Ama nasıl yapacaklarını, ne zaman başlayacaklarını bilmiyoruz. Detayları göreceğiz ancak takipçisiyiz.

9 yaşından itibaren normalde bu aşılar yapılabiliyor. 9-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarına acilen yapılması gerekiyor. Bakanın açıklamasında 'belli yaş grupları' ve 'medeni hal' gibi ifadeler var. Bunlar ne demek bunları anlamamız gerekiyor. 18 aydır ülke gündemine bunu sokan, mücadele eden, köy köy gezen Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri olarak bu sürecin takipçisi olacağımızın sözünü verebiliriz. Bugüne kadar yaptığımız sunumlarda bu aşı hakkında yaratılan bütün bilim dışı gerici algıları yıktık. Bakanın açıklamasında da bu algı anladığımız kadarıyla devam ediyor. Biz bu yönde mücadelemizi sürdürürüz. Dolayısıyla müjdeli haberi bekleyenlerin şüphesi olmasın. Bu da mücadelenin bir parçası.

'Talebimiz 9'lu aşının ücretsiz olması'

Sürekli dile getirdiğimiz şeylerden birisi de bu aşının Türkiye'de sadece 4'lü aşı var. Bu aşı rahim ağzı kanserine karşı yüzde 70 korurken bir de bunun Türkiye'de ruhsatı olmasına rağmen henüz getirilmeyen 9'lu aşısı var. Bu da rahim ağzı kanserine karşı yüzde 90 oranında koruma sağlıyor. Biz talep ederken 9'lu aşının ücretsiz olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi yine mücadelenin devam eden başlıkları olacak.

Daha önce bu konuya karşı kör sağır olanların, 'ben kızıma güveniyorum, bu aşıyı yaptırmayacağım' diyen Kanser Savaş Daire Başkanlarının olduğu, gerici sağlık politikalarının olduğu bir ülkede Meclis kürsüsünden Sağlık Bakanı'na bunu dedirtebilmek kolektif büyük bir mücadelenin ürünü. Buna sevinip mutlu olup sürecin takipçisi olmak gerekiyor."

18 aydır köy köy, mahalle mahalle, kampüs kampüs gezip yurttaşlarımıza sağlık haklarını anlattık.



Yıllardır HPV aşısını gerici sağlık politikaları nedeniyle halktan kaçıranlara meclis kürsüsünden “pes!” dedirttik!



Tüm çocuklarımız ve çocukken aşı olamamışlar için takipçisiyiz! pic.twitter.com/xTxe79Hyeh — Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri (@EczaEmekcileri) November 24, 2022

Dava kazanımla sonuçlanmıştı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de aşının ücretsiz olması mücadelesine destek vererek, HPV aşılarının bedelinin iadesi için açılan davaları üstlenmişti. Dernek "bilirkişi raporu"nu paylaşmış, bilirkişi raporunda da davacının kendi imkanlarını kullanarak aldığı aşının rahim ağzı kanserini önleyici tedavi olarak kullanılmasının hayati önem taşıdığı belirtilmişti.

HPV aşısında ücret iadesi talebiyle açtığı dava kazanımla sonuçlanmış, Ankara 62. İş Mahkemesi HPV aşısının ücretini ödemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) haksız bulmuştu.

"HPV aşısının ücretsiz olması yolunda önemli bir kazanım elde ettik" denilen derneğin sosyal medya hesabından Bakan Koca'nın açıklaması sonrası şu paylaşım yapıldı: