HPV aşısında emsal karar: 'Bu dava sağlık hakkının ücretsiz olmasıyla ilgili'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Yağmur Varkal adına başvurusu üzerine açılan davada Ankara 62. İş Mahkemesi HPV aşısının ücretini ödemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) haksız buldu. Dün açıklanan kararda mahkeme, üç doz aşının bedelinin faiziyle başvurucuya ödenmesine hükmetti.

Derneğin dün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Mücadelemiz kapsamında, aşıda ücret iadesi talebiyle açtığımız dava, bugün Ankara'da görülen duruşmada mahkeme tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşıda ücret iadesi talebiyle açtığımız dava, bugün Ankara'da görülen duruşmada mahkeme tarafından KABUL EDİLDİ.

KARAR: AŞI BEDELİNİN İADESİNE...❤️❤️

Çok mutluyuz.Havalara uçuyoruz🚀

Şimdi sıra, aşının herkes için ücretsiz olmasında! pic.twitter.com/AQ7nP84Hwa — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) March 10, 2022

'Kanserin tedavi süreci çok ağır, masraflı ve riskli'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği HPV aşısının ulusal aşılama programına alınması mücadelesini sürdürürken, davayı dernek adına Ankara'da takip eden avukat Çisel Demirkan Sakallı ile süreci konuştuk.

HPV aşısının pek çok hastalığı önlediğine dikkat çeken Sakallı, aşının küçük yaşlarda hem kız hem de erkek çocuklarına ücretsiz olarak yapılması gerektiğini söylüyor.

AKP'nin sağlık politikalarına da değinen Sakallı, aşı olanları SGK'ya itiraza yönlendirirken aşının ücretsiz olması için birlikte mücadeleye çağırıyor:

"Bu dava aslında biraz da sağlık hakkının ücretsiz olmasıyla ilgili bir davaydı. Çünkü HPV aşısı rahim ağzı kanserini önleyen bir aşı. Devlet, 'Kanser olduktan sonra erken teşhisle tedavisini yapabiliyoruz, aşının muadili de yok. Devlet ücretsiz kanser tedavisi yapıyor' diyor. Tedavi edilebilir ama hem zaten riskli, üstelik de pandemide hem de kanserin tedavi süreci çok ağır. Kanserli hastayı tekrar hayata kazandırmak da zor. Ayrıca ülkemizde kanserin tedavisi çok masraflı. AKP’nin sağlıktaki tutumuyla birlikte ücretsiz bir tedavi almak mümkün değil. Bu şartlarda devlet masrafların tamamını karşılamıyor.

'Küçük yaşlardaki erkek ve kız çocuklarına da yapılabiliyor'

Söz konusu aşı yalnızca kanseri değil cinsel yolla bulaşan birçok hastalığı da engelliyor. Küçük yaşlardaki erkek ve kız çocuklarına da yapılabiliyor ve onlarda da çok sayıda hastalığın önleyicisi. Yani HPV'yi sadece rahim ağzı kanseri için diye de düşünmeyelim. Biz bunun için bir hukuk mücadelesi başlattık. Öğrenci arkadaşlarımız, emekçi kadınlar özellikle bu aşıyı olmak istiyorlar ama asgari ücretle çalışan birinin 2-3 bin liraya varan bu 3 doz aşıyı olması mümkün değil.

'Ücretsiz ped için de örgütlenmemizi büyüteceğiz'

Biz de bunun için kolektif bir mücadele örgütledik. SGK başvurularımızı yaptık, davalarımızı açtık. Özellikle ilk kampanyayı başlatan eczacı Cem Kılınç'ın da bize desteği oldu. Bir önceki davada da basın açıklaması yapmıştık, maalesef SGK yorumu ve bilirkişi raporuyla talebimiz reddedilmişti. Orada 'Aşının muadili yok, ücretsiz olmasına da gerek yok, biz kanseri tedavi edebiliyoruz' dediler özetle. Ama Ankara 62 İş Mahkemesi'ne gelen farklı bilirkişi raporunda aşının aslında ücretsiz olması gerektiği anlatıldı.

Yapılan yargılama sonucunda 3 doz aşının ücretinin tarafımıza iadesine karar verildi. Biz bu aşıya ve benzeri kadın ihtiyaçlarına dair örgütlenmemizi büyüteceğiz. Ücretsiz ped sağlanması da aynı şekilde.

'71 ülkede ücretsiz uygulanıyor'

71 ülkede şu anda aşı ücretsiz uygulanıyor. Birçok ülke de aşıyı ücretsiz yapacak şekilde düzenlemelere hazırlanıyor. AKP’nin bu sermaye yanlısı tutumu, sağlık politikaları nedeniyle ücretsiz olması gereken her şey ülkemizde malesef ücretli, aşı, elektrik, su, doğalgaz gibi. Biz de dernekte birlikte mücadele etmenin ve kazanım elde etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu görmüş olduk. Hepimize de umut oldu.

Bu karardan sonra çok fazla kişi dava açmak istediğini söyledi. İnsanlar öncelikle makbuzlarıyla SGK'ya başvurup ücret iadelerini isteyebilirler. Reddedilirse dava yoluna gitmek gerekir. Derneğin sosyal medya hesaplarında da zaten yönlendirici bildirimler var. Oradan ya da derneğin internet sitesinden de doğrudan bilgilendirici metinlere ulaşılabilir."