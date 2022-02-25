HPV aşısı davası devam ediyor: Aşı hakkı yaşam hakkıdır!

HPV aşısının ücretsiz olması için davanın, bugünkü duruşması öncesinde Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Ankara Kadın Dayanışma Komiteleri basın açıklaması yaptı. HPV aşısı davasının duruşmasının Ankara Adliye'sinde bugün saat 9.30'da başladığı kaydedildi, duruşma devam ediyor.

Rahim ağzı kanseri dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser. Bu kanseri önleyen aşı ise HPV aşısı. 3 doz yapılan HPV aşısı ile rahim ağzı kanserinden korunmak mümkündür. HPV cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biri. 200 civarında tipi mevcut olan HPV’nin bilinen yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden olmakta. HPV’nin kanser yapan yüksek riskli ve düşük riskli tipleri bulunmakta. Yüksek riskli HPV tipleri ise kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserlerine neden oluyor. Türkiye sağlık sistemi içerisinde HPV aşısı devlet tarafından sağlanmamakta, kadınlar aşılara ancak kendi imkanlarıyla ulaşabiliyor.

Buna son vermemek binlerce kadının ölmesi suçuna ortak olmaktır

Ankara Kadın Dayanışma Komiteleri yaptığı basın açıklamasında, "Aşı hayattır! Aşı hakkımızdan, sağlığımızdan ve yaşamlarımızdan vazgeçmiyoruz! Hakkımız olanı alana, HPV aşısı ücretsiz olana değin her adımınızı takip edeceğiz!" diyerek HPV aşısının ücretsiz olması gerektiğine vurgu yaptı.

Ankara Kadın Dayanışma Komiteleri'nin açıklaması şöyle:

"AŞI HAKKI YAŞAM HAKKIDIR! HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ!

Ülkemizde kadınların “HPV aşısı ücretsiz olsun!” talebi ile yürüttükleri mücadelede önemli davalardan birinin daha takibi için buradayız. Kadın Dayanışma Komiteleri aylar önce, HPV aşı dayanışması ile aşı olan arkadaşlarımızın açtığı bu sembolik ve önemli davaların takipçisi olacağını duyurmuştu. O günden bugüne KDK’lar farklı şehirlerdeki bu davaları takip ediyor, kadınların yaşam hakkına bir de HPV aşısına ücretsiz erişim hakkı üzerinden dikkat çekme sorumluluğu ile hareket ediyor.

Geçtiğimiz ay, bu davalardan birinde bir başka mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda da açıkça belirtildiği gibi “rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılması tıbben gereklidir”. Tanı ve tedavi süreçlerinde kamuya ve kişilere milyarlarca liraya mal olan, binlerce kadının hayatını kaybetmesine neden olan HPV enfeksiyonu, aşı ile önlenebilen bir hastalıktır. Araştırmalar HPV aşısının koruyuculuğunun % 99,7 olduğunu ve bu aşının maliyet etkin bir aşı olduğunu defalarca kanıtlamıştır.

Kadınlar için bu denli hayati, toplum sağlığı için böylesine elzem bir aşısının ulusal aşı takviminde olmaması kabul edilemez. Devlet hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini karşılamakla yükümlüdür, hatta varlık nedenlerinden biri budur. İşte bu nedenle, aylardır hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile başa çıkmakta zorlanan emekçi halka, her geçen gün daha da yoksullaşan biz kadınlara, bir de HPV aşı maliyetinin fatura edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz! Tüm insanlığın birikimiyle üretilen ve tüm insanlığa ait olan aşıları bizlere satamazsınız!

Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz: Temel ihtiyaçlarımızı, ısınma, aydınlanma ve beslenme giderlerimizi bile karşılayamazken HPV aşısını gericilik ve piyasacılık sevdasına bize satmaya kalkanlar, toplumun sağlığını ve kadınların hayatını açıkça tehlikeye atmaktadır. Buna son vermemek, kamu kaynaklarının boşa harcanması ve binlerce kadının ölmesi suçuna ortak olmaktır."

Çabamız, yaşam hakkı mücadelemizin bir parçasıdır

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Çabamız, yaşam hakkı mücadelemizin bir parçasıdır. Aşımızı istiyoruz!" dediği basın açıklamasında eşitlik ve özgürlük için mücadele ettikleri vurgulandı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin basın açıklaması şöyle:

"Human Papilloma Virüs yani HPV, cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. 200 civarında HPV tipi mevcuttur ve bilinen yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden olmaktadır. HPV'nin kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük riskli) tipleri bulunmaktadır.

Yüksek riskli HPV tipleri kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserlerine neden olur.

HPV aşıları 2006 yılından beri kullanımda ve 2017 yılı itibariyle 71 ülkede ulusal aşı programı kapsamındadır. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak, ülkemizde bu hedefle bir adım attık. Virüsten yüzde 100 oranında koruyan HPV aşısının ücretsiz aşı takvimine alınmasını talep ediyoruz.

Bu amaçla SGK'ya, derneğimizin hukukçuları vekilliğinde, aşıyı yaptıran kadın arkadaşlarımıza aşı ücretinin iadesi talebinde bulunduk. Yüzlerce kadın için başvuru yapacağız. Talebimiz reddedilirse yüzlerce kadın adına dava açacağımızı da ihtar ediyoruz!

HPV aşısının ücretsiz olması eşit ve parasız sağlık hakkımızın, güvenli ve özgür bir cinsel yaşamın gereğidir.

Çabamız, yaşam hakkı mücadelemizin bir parçasıdır.

Aşımızı istiyoruz!

Eşitlik ve özgürlük için mücadele ediyoruz."