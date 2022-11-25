Mücadele sonuç veriyor: Bakan Koca'dan 'HPV aşısı' açıklaması

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ulusal aşılama kapsamına alınması için uzun süredir mücadele yürütülen HPV aşısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri kapsamında konuşan Koca "HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk karar alınmasının kimseye faydası yok. Bu açıdan yaptığımız planlamaya göre yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupta aşılanmaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe geliştireceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Bakan Koca'nın bu açıklamasını "HPV aşısı ücretsiz olsun mücadelemizin karşılığını alıyoruz" diye yorumladı.