Rahim ağzı kanseri başta olmak üzere bir dizi hastalığa yol açan HPV (Human Papilloma Virus) aşısının Türkiye'de de sosyal güvenlik kapsamında ücretsiz olarak sağlanması için mücadele devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HPV tanı kitlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Koca yerli üretim kitlerin kullanıma alınmasını sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Koca "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız" dedi.

Öte yandan HPV aşısının Türkiye'de de birçok ülkede olduğu gibi ücretsiz olması için mücadele sürüyor.

SGK avukatına tepki: 'Biraz bilim diyoruz'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları bugün Ankara'da HPV aşı bedelinin iadesi talepli davalarından birinde Sosyal Güvenlik Kurumu avukatının "tek çare tek eşlilik" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Derneğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Bugün Ankara’da HPV aşı bedelinin iadesi talepli davalarımızdan birindeydik. SGK’nin avukatı ne dedi biliyor musunuz? 'Tek çare tek eşlilik'. HPV’den koruyanın aşı değil eş seçimi olduğunu düşünen zihniyete 'biraz bilim' diliyoruz. #hpvaşısıücretsizolsun"