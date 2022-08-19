HPV aşısı davasında bilirkişi raporu: Aşı hayati önemde

Rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşılarının birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bedelsiz olması için mücadele sürüyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bir üniversite öğrencisinin yaptırdığı HPV aşılarının bedelinin iadesi için açılan davada "yüz güldürücü bilirkişi raporu" geldiğini duyurdu.

Bilirkişi raporunda davacının kendi imkanlarını kullanarak aldığı aşının rahim ağzı kanserini önleyici tedavi olarak kullanılmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda raporun sonuç kısmı paylaşılarak "HPV aşı bedelinin iadesi talepli dosyalarımızdan birinde, yine, yüz güldürücü bir bilirkişi raporu geldi. Mahkemenin, bir kez daha, kadınların yaşam hakkına sahip çıkan bir karar vereceğini umuyoruz. Aşımızı istiyoruz. #HPVAşısıÜcretsizOlsun" denildi.