HABAŞ'ta işçi katliamı: Patron Mehmet Rüştü Başaran’ın da aralarında olduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 18 işçinin öldüğü patlamada sorumluluğu olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan HABAŞ patronu Mehmet Rüştü Başaran da dahil olmak üzere 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür ve şirketin Aliağa şube müdürü bulunuyor.

Başaran dün İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına alınmıştı.

HABAŞ’ın işçi düşmanı sicilini unutmuyoruz, unutturmayacağız. Gerçekleri takip etmek için soL’a abone ol.

HABAŞ'ın patronu kim?

HABAŞ'ın Aliağa'daki demir çelik tesisleri 1987 yılında faaliyete başladı. Şirketin kurucusu Hamdi Başaran'ın oğlu Mehmet Rüştü Başaran, grubun yönetimini devraldı.

HABAŞ Grubu bugün demir çelik ve sınai gazların yanı sıra enerji, bankacılık, LPG, liman işletmeciliği, otomotiv, gemi inşa ve doğalgaz gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Grup, 1997 yılında Anadolubank'ı Özelleştirme İdaresi'nden satın alarak bankacılık sektörüne de girdi.

Şirketin yönetiminde Mehmet Rüştü Başaran, Aysel Başaran ve Erol Başaran Altıntuğ bulunuyor.

Aliağa'daki fabrikada yaşanan patlama, geçmişte defalarca gündeme gelen iş cinayetlerini, iş güvenliği tartışmalarını ve işçilerin çalışma koşullarını yeniden hatırlattı.

Patron Başaran 9 yıl önceki LPG patlaması nedeniyle 4 yıl 10 ay hapis cezası almıştı

Öte yandan Mehmet Rüştü Başaran'ın 29 Nisan 2017'de Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Tütünçiftlik açıklarında, HABAŞ'a ait LPG tankerinin bulunduğu platformdaki patlamaya ilişkin davada 4 yıl 10 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Olayda işçi Nail Demirci yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2026'da görülen karar duruşmasında sanıkları, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırdı.

Mahkeme, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile şirket yöneticileri Fikriye Filiz Başaran Haseki, Mehmet Naim Kılıçoğlu, Erol Başaran Altıntuğ ve Murat Elbaşı'nı asli kusurlu kabul etti.

Beş sanığın her birine 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verilirken, ayrıca 1 yıl 9 ay süreyle meslekten men cezası uygulandı. Kararın ardından sanık avukatlarının dosyayı istinafa taşıyacağı bildirilmişti.

HABAŞ patronunun almadığı önlemler işçilerin canını aldı

Kadir’in ailesinin anlattıkları, HABAŞ'ın sicilinde yabancı değil. soL'un derlediği kayıtlara göre fabrikada HABAŞ patronunun almadığı önlemler son patlamaya dek en az 17 işçiyi hayattan kopardı:

1999: Bir potanın düşmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti.

2007: Hurdaların ayrıştırılması sırasında bir top mermisinin patlaması sonucu İlyas Kırdı hayatını kaybetti.

2008: İşçi Kutbettin Özkaya, kamyonlara yükleme yapılırken vinçten kayan 2,5 tonluk demir bloğun altında kalarak hayatını kaybetti.

2013: Çelikhane bölümünde çalışan Olgar Öner, vinçle kaldırılan parçanın halatının kopması sonucu başına düşen malzeme nedeniyle hayatını kaybetti.

2013: Bir ay içinde dört kaza oldu. İşçilerden Engin Solmaz hayatını kaybetti.

2018: İşçi Hasan Bostancı, toz toplama bacasından düşerek yaşamını yitirdi.

2018: 150 tonluk çelik ocağında kırılan elektrotların çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada işçi Evren Erik hayatını kaybetti.

2019: 120 tonluk pota devrildi ve 11 işçi yaralandı.

2020: Fabrikanın açık sahasında çelik blokların taşınması sırasında taşeron işçi Şaban Karaca, blokların arasında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2020: İşçi Kadir Özdemir yüksekten düşerek öldü. Ailesinin açtığı davada mahkeme, HABAŞ’ı yüzde 70 oranında asli kusurlu buldu.

2020: Vinç operatörü Raif Çatan, dalgalı denizde gemiye yükleme yaparken denize düşerek öldü. Davada işçinin can yeleği verilmeden çalıştırıldığı ortaya çıktı.

2022: Operatör Oktay Eryılmaz, vinçten düşerek hayatını kaybetti.

2024: HABAŞ Limanı’nda temizlik işçisi olarak çalışan Kemal Özdemir, gemiye yükleme sırasında üzerine metal bobin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı yıl HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelik ocağında meydana gelen patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı.

28 Eylül 2025: HABAŞ’ın Aliağa’daki çelikhane ocağında meydana gelen patlamada biri ağır 7 işçi yaralandı.

21 Ekim 2026: Taşeron işçi Hakan Doğan, yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek öldü.

5 Kasım 2026: Taşeron firmada çalışan Eyüp Eğinli, iş makinesinin lastiğine hava basılırken oluşan patlamada ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

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