Gürsel Tekin: İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı

Kayyım CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını söyledi. Tekin, görevden almaların parti tüzüğü, örgüt disiplini ve siyasi ahlak ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini savundu.

Bazı ilçe başkanlarının görevleri sırasında "başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer aldıkları veya parti kimliğiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduklarını" söyleyen Tekin, ilçe başkanlarının tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiğini duyurdu.

Tekin'in paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir.

Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez.

Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur."

Görevlerinden alınan ilçe başkan ve yönetimleri şöyle:

CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi

Özgür Özel dün Meclis'te son kez CHP kürsüsüne çıkmış ve "Yeni partimizi kuruyoruz" demişti.

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