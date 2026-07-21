CHP’de belediye çıkmazı: İki başkanın daha AKP’ye katılması bekleniyor

Siyaset arenasında yerel seçimlerin ardından başlayan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

31 Mart 2024 seçimleri sonrası aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal olmak üzere çok sayıda CHP’li belediye başkanı AKP’ye geçti.

Yerel seçimlerde CHP büyükşehir belediyesi sayısını 14’e, il belediyesi sayısını 21’e, ilçe belediyesi sayısını da 337’ye yükseltmişti. Yıllar sonra CHP, Türkiye’nin birinci partisi olmuştu.

Yalnızca CHP değil; YRP, İYİP, DEVA, DEM Parti ve DP’den seçime giren ve kazanan belediye başkanlarının bir kısmı AKP’ye geçti. En az 75 belediye başkanı başka partilerden istifa edip yakasına AKP rozeti taktı.

AKP sandıkta kaybettiği seçimi transferlerle kazanıyor.

Bu isimlerin ya soruşturma dosyaları kapatılıyor ya da şirketlerinin borsa değerleri yükselip sermaye artırımına gidebiliyor.

Şile Belediye Başkanı tutuklandı, Başkanvekili de CHP’den istifa etti: AKP’ye geçmesi bekleniyor

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'ün AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın temmuz 2025'te tutuklanıp İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Sacit Terzi başkan vekili seçilmişti.

Terzi, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan" diyerek 40 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Halk TV'nin haberine göre, Şile Belediyesine yönelik soruşturma dosyasında adı geçtiği öne sürülen Terzi'nin, AKP ile temas kurduğu ve önümüzdeki haftalarda partiye katılabileceği iddia ediliyor. Bu iddialara dair Terzi veya AKP cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Tuzla Belediye Başkanı da AKP’ye geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) eleştirilerde bulunmasıyla gündeme gelen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl hâlâ sessiz.

TV100'de konuşan Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Bingöl'ün yakın çevresine, "Ben istifa edeceğim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettik. Cumhurbaşkanı'nın onayı olduğu zaman AK Parti'ye geçiyorum. 5 meclis üyesi de yanımda olacak" dediğini öne sürdü.

Haziran ayında İBB'nin Tuzla'daki kaçak yapı denetimlerine tepki gösteren Bingöl'ün eleştirileri, kulislerde "partiden ayrılık sinyali" olarak yorumlanmıştı.

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