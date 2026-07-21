CHP’den istifa eden Şile Belediye Başkan Vekili’nin AKP’ye geçeceği iddiası

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Terzi’nin istifasının ardından, AKP’ye katılmaya hazırlandığı ve Şile Belediyesi’nin bu yolla AKP yönetimine geçeceği iddia edildi.

Sözcü’nün haberinde, Terzi’nin adının Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasında geçtiği, yaptığı görüşmelerin ardından önümüzdeki haftalarda AKP’ye katılabileceğinin kulislerde konuşulduğu belirtildi. Söz konusu iddia henüz Terzi ya da AKP tarafından doğrulanmadı.

‘CHP çatısı altında hizmet sunamayacağım’

Yaklaşık 40 yıldır CHP’de siyaset yaptığını belirten Terzi, istifa açıklamasında kararının herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu olmadığını savundu.

Terzi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile’mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir.

Siyaseti “çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin” aracı olarak gördüğünü söyleyen Terzi, istifa gerekçesini ise “CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardım” sözleriyle açıkladı.

Bir oy farkla başkan vekili seçilmişti

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Temmuz 2025’te belediyeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Kabadayı’nın yerine 21 Temmuz 2025’te belediye meclisinde yapılan başkan vekilliği seçiminin dördüncü turunda CHP’nin adayı Sacit Terzi 8, AKP’nin adayı Kaya Kocaman ise 7 oy almıştı.

Terzi böylece bir oy farkla Şile Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

Terzi’nin CHP’den ayrılmasıyla birlikte görevini bağımsız belediye meclisi üyesi olarak sürdürmesi bekleniyor. AKP’ye katılması durumunda ise 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’nin kazandığı Şile Belediyesi, seçmenlerin önüne yeniden sandık konulmadan AKP yönetimine geçmiş olacak.

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