CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'ün 'transferi' konuşuluyordu: 'Erdoğan'ın onayını bekliyor' iddiası

Geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirileriyle gündeme gelen CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün bir süredir AKP'ye geçeceği iddia ediliyor.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Bingöl, CHP'den ayrılarak AKP'ye geçmek için gün sayıyor.

Bingöl'ün AKP'ye geçmek için girişimlerde bulunmasının ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın konuyu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıdığı ve sürecin tamamlanması için Erdoğan'ın onayının beklenildiği öne sürüldü.

Siyaset kulislerinde Bingöl'ün kendisine yönelik gerçekleşebilecek bir operasyona karşı önalmak istediği konuşuluyor.

En son İBB'yi hedef almıştı

CHP son yerel seçimlerden bu yana kazandığı belediyeleri hız kesmeden AKP'ye kaptırmaya devam ederken, 33 yaşındaki CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün geçtiğimiz ay yaptığı açıklama dikkat çekmişti.

Siyaset kulislerinde bir süredir AKP ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürülen Bingöl, Tuzla'da mevzuata aykırı yapıları ilgilendiren ve 30 bin vatandaşı evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan imar düzenlemesi süreciyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) eleştirmişti.

Bingöl, geçmiş dönemde yapılan yanlışların ve 30 bin Tuzlalıyı mağdur etmesi kaçınılmaz olan bu krize dair yükün kendi omuzlarına yüklendiğini belirtmişti.

Bingöl'ün kendi partisinin idaresindeki İBB'yi doğrudan hedef alan bu çıkışı, basında ve kamuoyunda "AKP'ye göz kırptı" şeklinde geniş yankı bulmuştu.

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