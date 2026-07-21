Meclis'te denge değişiyor: Hangi vekiller yeni partiye gidecek, CHP kaçıncı sıraya gerileyecek?

Özgür Özel bugün Meclis'te son kez CHP kürsüsüne çıktı, mutlak butlan krizi nedeniyle yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.

Bunun bir tercih değil, "zorunluluk" olduğunu belirten Özel, "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz" dedi.

T24'ün haberine göre, yeni partinin önümüzdeki hafta başında İçişleri Bakanlığı’na verilecek dilekçeyle kurulması bekleniyor.

Gazeteci Şaban Sevinç'in aktardığına göre 86 milletvekili CHP'den istifa edecek ancak bu isimlerin tamamı kurucu listede yer almayacak.

İstifa edecek vekil sayısının 90’a yaklaşması halinde 50 civarında vekilin kalacağı CHP, uzun yıllar sonra DEM Parti’nin de gerisine düşerek TBMM’nin dördüncü büyük partisi olacak. MHP’nin Meclis'te 46 koltuğu bulunduğu göz önüne alındığında, CHP’nin beşinci parti olma ihtimali de bulunuyor.

İsim hakkı alındı

Özel, “şimdilik Yeni Parti diyelim” diyerek isim tartışmalarını sonlandırmıştı. 17 Temmuz'da "Yeni Parti" isminin marka tescilinin alındığı fark edilmişti. Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu adına yapılan açıklamada, söz konusu ismin tüm marka tescil ve alan adı haklarının daha önceden kendileri tarafından alındığı teyit edildi.

Partinin Ankara'daki genel merkezinin, daha önce Gelecek Partisi tarafından kullanılan bina olması bekleniyor.

Bir grup vekil 'demokrasi nöbeti' için CHP'de kalabilir

Peki, Yargıtay Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna oturmasını sağlayan mutlak butlan kararını iptal ederse ne olacak?

Kulislere göre, Özel ve ekibi yeniden yönetime dönmelerini sağlayacak bu karara rağmen kuracakları yeni partide bir süre daha kalacak. Karar kesinleşir ve butlan ihtimali bütünüyle ortadan kalkarsa CHP’ye dönülmesi gündeme alınacak.

Öte yandan, partide kalan vekillerden bir bölümünün Özel’i desteklediği ancak yapılan planlama doğrultusunda CHP’de kalmayı sürdürecekleri ifade ediliyor. Mevcut CHP yönetiminin ihraç etmediği isimlerden oluşacak bu grubun etkinlikleri, “demokrasi nöbeti” adıyla kamuoyuna duyurulacak.

Özgür Özel’i destekleyen vekiller kimler?

Grup toplantısında Özgür Özel’i dinleyen ve dolayısıyla yeni partiye katılması veya kendisini desteklemesi beklenen milletvekilleri şöyle:

Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Suat Özçağdaş, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Seyit Torun, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Cemal Enginyurt, Salih Uzun, Aykut Kaya, Ümit Özlale, Seda Kaya Ösen, Evrim Rızvanoğlu, Ulaş Karasu, Tekin Bingöl, Umut Akdoğan, Yunus Emre, Zeynel Emre, Yüksel Taşkın, Deniz Yavuzyılmaz, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Süleyman Bülbül, Uğur Bayraktutan, Sibel Suiçmez, Asu Kaya, Türkan Elçi, Aliye Coşar, Gizem Özcan, Ayça Taşkent, Elvan Işık Gezmiş, Aylin Yaman, Aliye Timisi Ersever, Süreya Öneş Derici, Hasan Öztürk, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Talih Özcan, Murat Çam, Şeref Arpacı, Eylem Ertuğrul, İbrahim Arslan, Tahsin Ocaklı, Özgür Ceylan, Özgür Erdem İncesu, İsmail Atakan Ünver, Ayhan Barut, Özkan Halıcı, Melih Meriç, Mustafa Erdem, Orhan Sümer, İsmet Güneşhan, Cavit Arı, Ali Gökçek, Bekir Başevirgen, Fahri Özkan, Talat Dinçer, Mehmet Tahtasız, Servet Mullaoğlu, Muhip Kanko, Serkan Sarı, İzzet Akbulut, Yaşar Tüzün, Aşkın Genç, Harun Özgür Yıldızlı, Metin İlhan, Ednan Arslan, Evrim Karakoz, Nail Çiler, Barış Karadeniz ve Ali Takımdar.

Önümüzdeki günlerde resmi istifaların sunulması ve katılma dilekçelerinin Meclis Başkanlığına iletilmesiyle birlikte Meclis’teki kesin sandalye sayıları netleşmiş olacak.

Belediyeler ne olacak?

Belediyelerin yeni partiye nasıl dahil olacağı ise merak konusu.

Özgür Özel, bugünkü konuşmasında belediye başkanlarının yeni partiye yer alacağının mesajını şu sözlerle verdi:

"'Ben yeni partide yokum, Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim' diye kulağınızla duymadığınız herkes, emin olun ki bizimle birliktedir. Kimse şüphe etmesin, bu iktidar yürüyüşünde, ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de."

T24'ün aktardığına göre, belediye başkanlarının hemen yeni partiye geçiş yapması beklenmiyor.

Ne yapacağı merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir süre bekledikten sonra hareket edeceği ifade ediliyor.

Diğer belediye başkanlarının da yeni partiye hemen geçmeyeceği, yeni partinin operasyonlarla yıpratılmaması ve belediyelerin hedef haline gelmemesi için bir süre daha CHP’de kalacakları, ancak kamuoyuna Özel’den yana olduklarına dair net mesajlar verecekleri kaydediliyor.

1 saatte 387 bin istifa

Halk TV'nin haberine göre, Özgür Özel'in yeni parti ilanının ardından CHP'den istifa etmek isteyen yurttaşlar, E-Devlet'te sistemi kilitledi.

Açıklama sonrasında 1 saat içinde 387 bin yurttaş istifa işlemi yaptı.

İlk yorum: 'Bazı ayrılıklar kayıp değildir'

Yeni parti hamlesine CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden ilk tepki Gürsel Tekin'den geldi.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Gürsel Tekin, "Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri…" ifadelerini kullandı.

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