Güne soL'dan bakın: 1 Eylül Cuma

Kirada arabuluculuk: Kendi çıkardıkları yüzde 25 düzenlemesi çöpe gitti

Kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirdiler. Bir yıl daha uzattılar. "Fazla artırana ev hapsi mi versek" diye tartıştılar. Sonuç: Arabulucu olacak, taraflar anlaşırsa yüzde 25'ten fazla artacak.

Tarımda da arabuluculuk dönemi başladı: Çiftçi tekeller karşısında yalnız bırakılıyor

Çiftçinin yerli, yabancı şirketler karşısında bütünüyle yalnız bırakıldığı sözleşmeli tarımda şimdi de zorunlu arabuluculuk dönemi başladı. Tekeller çiftçiyi arabulucuyla 'ikna' edecek.

Erdoğan’lı Adli Yıl açılış töreni öncesi avukatlardan Adalet Bakanlığı önünde eylem

Patronların Ensesindeyiz İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı, bugünkü Adli Yıl açılışı öncesi Adalet Bakanlığı önünde ‘İnsanca bir yaşam, insanca bir ücret istiyoruz’ diyerek bir eylem yaptı.

Türkiye Barış Komitesi: Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya ihtiyacımız var

Türkiye Barış Komitesi, Dünya Barış Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya ihtiyaç duyulduğuna, bunun içinse sosyalizmin gerekli olduğuna vurgu yaptı.

TKP'den Dünya Barış Günü açıklaması: 'Barış için emperyalizmle savaş'

Türkiye Komünist Partisi, Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı açıklamada emperyalizmin artan saldırganlığına dikkat çekerek, ''Gerçek ve kalıcı barış için sömürü düzeni ortadan kalkmalı'' dedi.

Balık avı başladı ama vatandaş yiyebilecek mi?

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar yeni av sezonu için denize açıldı. Yurttaşların et ve balık tüketimindeki düşüşse sürüyor.