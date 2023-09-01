Erdoğan’lı Adli Yıl açılış töreni öncesi avukatlardan Adalet Bakanlığı önünde eylem

Bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak Adli Yıl açılışının hemen öncesinde Patronların Ensesindeyiz İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı, Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde bir eylem yaptı.

Yapılan eylemde okunan basın açıklamasında, stajyer ve işçi avukatların her geçen gün daha da yoksullaştığımı bir tabloyla karşı karşıya olunduğu ifade edildi.

'Baskı ve sömürü altında çalışıyoruz'

“Girdiğimiz hukuk fakültesini dört sene boyunca gece gündüz çalışarak bitiriyoruz. Bir senelik staj sürecinde ve sonrasındaki çalışma hayatımız boyunca ise yaşadığımız düzende mesleğin onuruna yakışır bir avukat olmaya çalışırken diğer yandan hayat pahalılığı ve sömürüyle karşılaşıyoruz” denilen açıklamada, “Meslek hayatımız boyunca kira, yemek ve yol masrafıyla hayatta kalmaya çalışırken düşük ücretlerle baskı ve sömürü altında çalışıyoruz. Torba kanunla onlarca yeni yasal düzenleme getirilirken işçi ve stajyer avukatlara dair hiçbir yasal düzenleme getirilmiyor” ifadesi kullanıldı.

'Patron avukatlar zenginleşirken işçi avukatların payına yoksulluk düşüyor'

Bugün gelinen noktada patron avukatın sadece bir dosyadan alacağı ücretin, yanında çalıştırdığı işçi ve stajyer avukata tüm sene boyunca verdiği ücretten kat kat fazla durumda olduğuna değinilen açıklamada şöyle denildi:

“Stajyer avukatlar aile desteği veya ek işte çalışarak ay sonunu getirirken patron avukatların kasası dolup taşıyor. Tüm bunların karşısında staj başlangıcında, staj ortasında ve en nihayetinde staj sonunda stajyerden fahiş miktarlarda ücretler talep ediliyor. 10 bin lirayı aşan ruhsat masrafını bir sene boyunca aldığımız komik ücretlerle karşılanması mümkün değil.

Kontenjanların artmasıyla binlerce mezun veren fakültelerde mesleğin en başından sömürüye maruz bırakılan stajyer ve işçi avukatlar, artan hayat pahalılığı, yüksek kira, gıda ve yol masrafları karşısında ezilirken hayatta kalmaya çalışıyor. Ne öğrenci ne de sigortalı çalışan durumunda olan, hukuken hiçbir hakka sahip olmayan stajyerler bu düzen içinde bir senelik kaybıyla mesleğin en başında sömürüyü derinden yaşıyor. Meclis, Bakanlık ve Baro ise yaşanılanlardan haberdar olmasına rağmen sessizliğini koruyor.”

‘Boyun eğmeyeceğiz'

“Yoksulların adalete ulaşmasının son derece meşakkatli ve maliyetli olduğu bugünlerde biz işçi ve stajyer avukatlar da yaşam mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Taleplerimiz açık, işçi ve stajyer avukatlar olarak sömürüye dur diyoruz. Stajyer avukatların bir senelik staj süresince mesleki haklarının verilmesini istiyoruz. İşçi avukatların özlük haklarında güvence ve insanca koşullarda çalışmasının garanti altına alınmasını, bunun için gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Tüm işçi ve stajyer avukatları sömürüye karşı mücadelemize davet ediyoruz. Böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Bu sömürü düzenini bitireceğiz.”