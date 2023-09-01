Gabon'daki darbe sonrası gözler Fransa'nın askeri üssünde: Orta Afrika Bloku'na toplanma çağrısı

Fransa'nın Afrika kıtasındaki daimi 4 askeri üssünden biri Gabon'da bulunuyor ve burada 380 personel görev yapıyor.

Gabon'da 30 Ağustos'ta askerin yönetime el koymasının ardından gözler bu ülkedeki yabancı askeri üslere çevrildi.

Fransa, eski sömürgesi Gabon'da 1960'tan bu yana asker konuşlandırıyor ve bu askerler, 2014'ten bu yana "Gabon'daki Fransız Unsurları (EFG)" ismiyle biliniyor.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki 4 daimi üssünden (Senegal, Cibuti, Fildişi Sahili) biri de Gabon'da bulunuyor. Başkent Librevil'deki "Gaulle Kampı (Camp de Gaulle)" isimli daimi Fransız üssünde, Fransa Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 380 asker görev yapıyor.

Bu askerlerden üçte ikisi daimi, yani 3 ya da en fazla 4 yıl süreyle, geri kalan askerler de 4 aylık rotasyonlarla görev yapıyor.

Fransız ordusunun Gabon ormanlarında, Afrikalı askerlere yönelik muhabere eğitim merkezi de bulunuyor.

Gaulle Kampı, büyük ölçüde Gabon'un yanı sıra Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) üyesi Kamerun, Çad, Sao Tome ve Prensip, Ekvator Ginesi, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti askerlerine eğitim vermek için kullanılıyor.

Gaulle Kampı'nda, muharip ya da özel kuvvetlere ait unsurlar bulunmuyor.

Fransız yetkililer, daha önce Gabon'daki Fransız asker sayısının 2024'e kadar azaltılacağı ve hedefin 200 askere inmek olduğunu duyurmuştu.

Angola ve Kongo, Orta Afrika Blokunu Gabon gündemiyle toplantıya çağırdı

Öte yandan Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Gabon'daki darbeyi şiddetle kınayarak Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nu Gabon gündemiyle toplantıya çağırdı.

İki ülke liderinin Angola'daki görüşmesi sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Gabon'daki darbeye yer verildi.

Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (CEEAC) Gabon gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo ve ailesi ile hükümet yetkililerinin can güvenliğinin korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Gabon'daki darbe şiddetle kınanırken anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapılarak, "Tüm aktörler barış, güvenlik ve Gabon halkının menfaati için siyasi diyaloğu öncelemeli" ifadesi kullanıldı.

Darbe 56 yıllık Fransa müttefiki Bongo ailesinin iktidarına son vermişti

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Ömer Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Fransa müttefiki Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Burkina Faso, Nijer'de asker konuşlandırmaya hazırlanıyor

Afrika'da batı yanlısı hükümetin darbeyle devrildiği Nijer'e ise Batı yanlısı Afrika ülkelerinin askeri müdahale tehdidi devam ediyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'e olası bir askeri müdahalesine karşılık Nijer'deki askeri yönetime destek Burkina Faso'dan geldi.

Burkina Faso Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hükümetin, Bakanlar Kurulunda, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesi karşısında, bu ülkeye asker konuşlandırmaya imkan veren tasarıyı kabul ettiğini duyurdu.

Tasarının yasalaşması için meclisten de geçmesi gerekiyor.

Nijer'deki askeri yönetime şiddetle karşı çıkan ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos'ta ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının 17 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda, Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu bildirilmişti.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle de ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.

Bildiride Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

İki ülke, askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer'e "Super Tucano" tipi savaş uçağı göndermişti.

Nijer de olası bir operasyon durumunda Burkina Faso ve Mali'ye topraklarına girme izni vermişti.