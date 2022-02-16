Gemi sökümünde üstü örtülenleri soL'a anlattı: 'Binlerce tonluk kimyasal çıkıyor 500 kilo yazılıyor'

İzmir'in Aliağa ilçesinde onlarca gemi söküm şirketi geçtiğimiz yıllar içerisinde kârlarını katladı. Özellikle Avrupa'da hurdaya çıkan gemiler Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi ülkeler yerine Türkiye'ye yönlendirilmeye başladı.
Bu durum zaten iş ve çevre güvenliğinin hiçe sayıldığı gemi sökümde işçilerin daha kötü koşullarda çalışmaya başlamasına neden oldu. Son aylarda artan hayat pahalılığının eklenmesiyle yüzlerce gemi söküm işçisi 11 Şubat Cuma gününden bu yana hakları için direnişe geçti.
İşçiler net bir şekilde taleplerini dile getirdi. Taleplerde ücretlerin iyileştirilmesinin yanısıra ülkemizde yalnızca Aliağa'da yapılan gemi sökümünün ağır ve tehlikeli işkolu kapsamına alınması, kişisel koruyucu ekipmanların işçilere temin edilmesi gibi maddeler de yer aldı. Talepler üzerine Aliağa'daki gemi söküm alanlarında yaşananlara yakından baktık. Daha önce gemi sökümünde çalışan emekçi, patronların üstünü örttüğü gerçekleri soL'a anlattı.