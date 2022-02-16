Aliağa'da gemi söküm işçilerinin direnişi sürüyor

Aliağa'da gemi sökümde çalışan yüzlerce işçi geçinebilecekleri zamlar için grevin 6. gününde eylemlerine devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz

İzmir'in Aliağa ilçesinde yüzlerce gemi söküm işçisi 11 Şubat Cuma gününden bu yana kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı direnişe geçti.

Grev nedeniyle "zarar ettiklerini" söyleyen patronlar Aliağa'da hakları için mücadele eden işçilere dava açmıştı. Patronların Ensesindeyiz Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı, "Patronların tehditlerinden korkmuyoruz" demişti.

Öte yandan işçilerin 6. gününde direnişi sürüyor.

İşçilerin talepleri

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org

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