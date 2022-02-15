Aliağa'da patronlar 'zarar ediyoruz' diyerek işçilere dava açtı: 'Tehditlerinden korkmuyoruz!'

İzmir Aliağa'daki gemi söküm işçilerinin grevi 5.gününde devam ederken, patronların grevden dolayı zarara uğradıkları gerekçesiyle işçilere dava açtığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Patronların Ensesindeyiz (PE) Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak patronların tehditlerinden korkmadıklarını belirterek, "Bu hayat pahalılığında bize sefalet ücreti teklif eden, hiçbir zaman en basit hukuki haklarımızı dahi tanımayan patronların hukuktan ne anladıklarını bir kez daha görmüş olduk. Direnecek ve kazanacağız" dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Gemi Söküm işçileri olarak direnişimiz, beşinci gününde devam ediyor. Bugün öğrendik ki, patronlar Pazartesi itibariyle bir işçi temsilcimiz nezdinde her birimize, “yapılan grevden dolayı zarara uğradıklarından” dolayı dava açmışlar. Ülkemizde tüm hukuki süreçler aylar, yıllar sürerken konu patronların çıkarı olunca saatler içinde karar almışlar. Konuyla ilgili yarın savcılık tarafından tespite gelineceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Patronların her gün yaptıkları onlarca hukuksuzluktan sonra bugün akıllarına hukuktan bahsetmek gelmiş demek ki!

Bu hayat pahalılığında bize sefalet ücreti teklif eden, hiçbir zaman en basit hukuki haklarımızı dahi tanımayan patronların hukuktan ne anladıklarını bir kez daha görmüş olduk.

Direnecek ve kazanacağız, çünkü patronların tehditlerinden korkmuyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı