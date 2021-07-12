Aliağa'da gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı

İzmir Aliağa'daki METAŞ Gemi Söküm'de bir geminin sökümü sırasında patlama oldu. Bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.

Haber Merkezi

İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki METAŞ Gemi Söküm firmasında bir yolcu gemisinin sökümü sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 55 yaşındaki Yılmaz Demir adlı işçi yaşamını yitirdi. Oğuz Taşkın adlı işçi ise ağır yaralandı.

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