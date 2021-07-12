İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki METAŞ Gemi Söküm firmasında bir yolcu gemisinin sökümü sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 55 yaşındaki Yılmaz Demir adlı işçi yaşamını yitirdi. Oğuz Taşkın adlı işçi ise ağır yaralandı.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Engin Solakoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aliağa'da gemi sökümü sırasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı
İzmir Aliağa'daki METAŞ Gemi Söküm'de bir geminin sökümü sırasında patlama oldu. Bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.
Haber Merkezi
İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki METAŞ Gemi Söküm firmasında bir yolcu gemisinin sökümü sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 55 yaşındaki Yılmaz Demir adlı işçi yaşamını yitirdi. Oğuz Taşkın adlı işçi ise ağır yaralandı.