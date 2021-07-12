Yunan işçilerin sınıf örgütü PAME'den Somalı madencilere taziye mesajı

Yunanistan'da yaygın örgütlülüğü olan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Ankara dönüşü geçirdikleri kazada yaşamlarını yitiren Somalı Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçi önderi Ali Faik İnter'in ailelerine ve yoldaşlarına taziye mesajı yolladı.

PAME'nin mesajı şöyle:

Sevgili meslektaşlar,

PAME, Soma'dan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter'in Soma madencilerinin hakları için yapılan toplantının ardından geçirdikleri trafik kazası sonucu ani ölümü nedeniyle taziyelerini sunmaktadır.

PAME, Çetin ve Faik'in ailesi ve çalışma arkadaşlarına kayıpları için en içten taziyelerini sunmaktadır.