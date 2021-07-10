Tahir Çetin ve Ali Faik İnter için Soma'da tören: Madenciler uğurlandı

Somalı maden işçilerinin haklarını talep etmek için gittikleri Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Bağımsız Maden İşçileri Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçi önderi Ali Faik İnter için sendika önünde toplanıldı.

Sendikanın Manisa Soma temsilciliği önünde yapılan törenin ardından Soma Madenci Anıtı önüne bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte "Tahir Çetin ölümsüzdür", "Ali Faik ölümsüzdür" sloganları atıldı. Anıt önünde saygı duruşu yapıldı. Burada maden işçileri söz aldı.

Buradaki anmanın ardından Tahir Çetin için İzmir Kınık'taki Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cemevi'nde konuşan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Ey patronların devleti lanet olsun sana, lanet olsun yoksula 25 milyonu çok görene. Ne istedik sizden, hak istedik hak. Yeter ulan yeter!" dedi.

Cemevi'ndeki törenin ardından Tahir Çetin Kınık'ta defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren işçi önderi Ali Faik İnter ise dün Soma'da düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu

Madenci Anıtı önüne yürüyüş

Anıt önündeki anma

Sendika önündeki anma

Tahir Çetin'in cenazesi Kınık Cemevi'ne getirildi

Ne olmuştu?

Uyar Madencilik’ten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler, son kez sorunun çözümü noktasında 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etmişti.

Madencilerin otobüsü Ankara girişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde eylem yapacakları gerekçesiyle polis tarafından durdurularak kente girişine izin verilmedi.

Görüşmelerden olumlu bir yanıt alamayan madenciler Soma’ya geri dönme kararı almışlardı. Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında bulundukları aracın takla atması sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter yaşamını yitirdi.