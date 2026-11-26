İstanbul Karaköy'deki Galataport'ta yükselen Yapı Kredi binasının inşaatında çalışan işçiler eylemde. Ark İnşaat ve Gürer Elektromekanik'e bağlı olarak aylarca şantiyede ter döken işçiler, haklarının çok küçük bir kısmı ödenerek işten çıkarıldı. İşçiler bu dayatmaya boyun eğmedi ve alacaklarının tamamı ödenene kadar şantiyeden ayrılmayacaklarını açıkladı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı öncülüğünde direnişe geçen işçiler, bugün Galataport önünde düzenledikleri eylemde, patrona şu sözlerle seslendi:

Susacağımızı zannettiler, boyun eğeceğimizi zannettiler ama öyle yağma yok. Haklarımızın tamamı ödenene kadar eylemdeyiz, şantiyeyi terk etmiyoruz."

'Taleplerimiz net, haklarımızı istiyoruz'

Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Erdenay Bırasoğlu, "Haklarımızı almadan şantiyeyi terk etmeme kararı aldık. Taleplerimiz net, haklarımızı istiyoruz" diyerek işçilerin kararlı olduğunu vurguladı.

Bırasoğlu, işçilerin evlerinden kilometrelerce uzakta çalıştırıldığını hatırlatarak "İşçi arkadaşlarımızı bin kilometre öteden getirip gurbette çalıştırıp haklarını vermeden kapının önüne koymaya çalışıyorlar. Çok cesurlar ama biz daha cesuruz. Biz haklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz" dedi.

Galataport işçileri kazanacak ‼️ 🔴Yapı Kredi binası inşaatında aylarca çalıştık. Şimdi de alın terimizle kazandığımız haklarımızın çok küçük bir kısmını ödeyip bizi şantiyeden göndermek istiyorlar. Bizi üç kuruşa razı edebileceklerini düşünen patronlar yanılıyor‼️ Biz sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Haklarımızın tamamını almadan şantiyeden ayrılmayacağız. Hakkımızı patronlara bırakmayacağız 🗣️İnşaat işçisi arkadaşımız: "Haklarımızı almadan hiçbir yere ayrılmayacağız. Haklarımızı gasp etmek isteyenleri karşımızda görmek istiyoruz. Onlar cesursa biz onlardan cesuruz" 🗣️"Biz istiyoruz ki işçinin hakkı ödensin. Kimseden sadaka da dilenmiyoruz. Cesaretleri varsa karşımıza çıkarlar" — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 26, 2026

'Sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz'

Patronların kendilerini üç kuruşa razı etmek istediğini ama buna boyun eğmeyeceklerini belirten işçiler eylemde şöyle konuştu:

Yapı Kredi binası inşaatında aylarca çalıştık. Şimdi de alın terimizle kazandığımız haklarımızın çok küçük bir kısmını ödeyip bizi şantiyeden göndermek istiyorlar. Bizi üç kuruşa razı edebileceklerini düşünen patronlar yanılıyor. Biz sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Haklarımızın tamamını almadan şantiyeden ayrılmayacağız. Hakkımızı patronlara bırakmayacağız."

Eylemdeki inşaat işçilerinden biri de haklarını gasp etmek isteyenlere "Haklarımızı gasp etmek isteyenleri karşımızda görmek istiyoruz. Onlar cesursa biz onlardan cesuruz" sözleriyle seslendi.

Sömürenler tanıdık: Koç, Doğuş, Bilgili...

Galataport, Doğuş Holding ile Bilgili Holding'in ortak projesi. Karaköy sahilindeki proje kruvaziyer limanı, lüks oteller, mağazalar ve restoranlarla İstanbul'un en pahalı alanlarından biri haline geldi. İşçilerin çalıştığı bina ise Koç Holding'in bankası Yapı Kredi'nin. Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarının yer aldığı projede, işçilerin emeğinin karşılığı gasp ediliyor.

Galataport şantiyesindeki direniş ilk değil. 2020'de haklarını alamayan taşeron işçileri şantiye önünde eylem yapmış, 2021'deyse işten çıkarılan sendikalı işçiler şantiye kapısında direnişe geçmişti.

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