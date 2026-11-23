Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki TOKİ şantiyesinde çalışan Ali Eren İnşaat işçileri, iki ay önce gerçekleştirdikleri direnişin ardından patronun söz vermesine rağmen ödemediği kalan alacakları için yeniden harekete geçti.

Patronların Ensesindeyiz ile birlikte hakları için mücadele eden işçiler, geçen hafta düzenledikleri basın toplantısında ödemelerin yapılmaması halinde hafta başından itibaren Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde olacaklarını ilan etmişti.

Bugün bakanlık önünde bir araya gelen işçiler ve Patronların Ensesindeyiz temsilcileri, haklarını alana kadar alandan ayrılmayacaklarını duyurdu. Kararlı direniş kısa sürede sonuç verdi ve Ali Eren İnşaat işçilerin kalan alacaklarını hesaplarına yatırdı.

Bakan 'uygun değil' dediler, özel kalem 'yetkimiz yok' dedi, işçiler kapıdan ayrılmadı

Verilen sürede ödeme yapılmaması üzerine işçiler, Patronların Ensesindeyiz (PE) temsilcileriyle birlikte Ankara'da Bakanlık önüne gitti.

Bakanlık önünde açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz Ağı Temsilcisi Avukat Asiye İzdemen, Bakanla görüşme talep ettiklerini ancak "uygun olmadığı" gerekçesiyle Özel Kalem Müdürü ile görüştürüldüklerini aktardı.

Özel Kalem Müdürü'nün Ali Eren İnşaat'a ödeme yapılması konusunda yetkileri olmadığını ve sadece "ricacı" olabileceklerini söylediğini belirten İzdemen, bu tavra şu sözlerle tepki gösterdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihaleyi veren yetkili kamu kurumu olmasına rağmen inşaatın gerçekleştirileceği hususta denetim hakkı olmadığını, işçilerin ücretinin ödenip ödenmeyeceği konusunda yetkilerinin olmadığını söylüyor. Fakat biz bunu kabul etmiyoruz, sonuçta bu bakanlıklar bunlar için kuruluyor.

En temel alacak işçilik alacağıdır. işçilerin, eşlerinin, çocuklarının yaşamları için en temel ihtiyaçlarıdır. Yetkilerini reddettiler, hafta içi çözüleceğini umduklarını söylediler. Ama bizim bir saat dahi beklemeye gücümüz, tahammülümüz yok. Direnme gücümüz var. Haklarımızı alana kadar buradayız, bir yere ayrılmayacağız.

Bakanlıklar yetkilerini kullanmak zorundalar, Ali Eren İnşaat da bu ödemeleri yapmak zorunda."

İşçiler kazandı, bakanlık görevlisine 'Kimse kimseye bir şey bahşetmedi' yanıtı

İşçilerin talepleri karşılanana kadar Bakanlık önünden ayrılmayacaklarını duyurması ve kararlı bekleyişi üzerine Ali Eren İnşaat geri adım atarak işçilerin kalan alacaklarını hesaplarına yatırdı.

Ödemelerin ardından işçilerin yanına gelerek "Ayağınıza kadar geldik" diyen ve kazanımı bürokratik bir lütuf gibi sunmaya çalışan bakanlık görevlisine işçiler sert tepki gösterdi.

Bakanlığın kapısından ayrılmayacaklarını bildikleri için ödeme yapıldığını görevlinin yüzüne karşı söyleyen işçilerin ve temsilcilerinin "Mücadele eden işçi hakkını aldı, kimse kimseye bir şey bahşetmedi" yanıtı karşısında bakanlık görevlisi sözlerine devam edemedi ve "Hayırlı olsun" dedi.

📣Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından Patronların Ensesindeyiz Temsilcisi Avukat Asiye İzdemen: 🗣️“Ali Eren İnşaat işçilerinin alacakları için bakanlık önüne geldik. Ancak Bakan bizimle görüşmedi. Bakanlıkta özel kalem müdürüyle görüştük. Bizlere, ödeme konusunda yetkilerinin olmadığını, sadece ricacı olabileceklerini söylediler. Biz bunu kabul etmiyoruz!” 🗣️“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihaleyi veren kamu kurumu olarak denetim yapmak ve kamu adına yetkilerini kullanmak zorundadır. İşçilik alacakları, bu anlamda öncelikli olarak gözetilmek zorundadır. Haklarımızı alana kadar buradayız, bir yere ayrılmayacağız” — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 23, 2026

Patronların Ensesindeyiz’den inşaat işçilerine çağrı

Bir süre sonra bir açıklama daha yapan Patronların Ensesindeyiz, direnişin kazanımla sonuçlandığını ilan etti.

Alacakların hesaplara yatırılmasının ardından kazanımı duyuran Patronların Ensesindeyiz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önündeki eylemimizi kazanımla sonuçlandırdık. Ali Eren İnşaat hakkımızın kalan kısmını hesaplarımıza yatırdı. Örgütlenen, mücadele eden işçiler; aylardır sözünü tutmayan Ali Eren İnşaat’a ikinci kere diz çöktürdü. Direnen, mücadele eden, örgütlenen işçiler her zaman kazanır.”

Açıklamada hakları gasbedilen diğer inşaat işçilerine de çağrı yapılarak, “İnşaat işçisi kardeş; ücretlerin ödenmiyorsa, haklarını alamıyorsan bize ulaş. Birlikte mücadele edelim, birlikte kazanalım” denildi.

📌KAZANDIK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önündeki eylemimizi kazanımla sonuçlandırdık. Ali Eren İnşaat hakkımızın kalan kısmını hesaplarımıza yatırdı. Örgütlenen, mücadele eden işçiler; aylardır sözünü tutmayan Ali Eren İnşaat’a ikinci kere diz çöktürdü. Direnen, mücadele eden, örgütlenen işçiler her zaman kazanır. 📣İnşaat işçisi kardeş; ücretlerin ödenmiyorsa, haklarını alamıyorsan bize ulaş. Birlikte mücadele edelim, birlikte kazanalım👇 ☎️0541 940 05 14 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 23, 2026

‘Bu mağduriyetten inşaat patronları ve Bakanlık sorumlu’

Kazanımın ardından Bakanlık önünde açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Başkanı Banu Ünver de işçilerin kazanımını değerlendirdi. Ünver, şu açıklamayı yaptı:

“Mücadele eden işçinin kazandığını bir kez daha görmüş olduk. Trabzon Vakfıkebir TOKi inşaatı işçileri direndiler, mücadele ettiler, haklarını kazandılar. Bugün mücadelesine devam eden işçiler Bakanlık önüne geldiler, Bakanlık’ın kapısına dayandılar. Bu mağduriyetten inşaat patronları ve o inşaatları ihaleye veren Bakanlık sorumlu. Herkes sorumluluğunu yerine getirecek. İşçinin alın terini vermek zorundalar. Patronların Ensesindeyiz!”

📌KAZANDIK 📣Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Başkanı Banu Karahan: 🗣️“Mücadele eden işçinin kazandığını bir kez daha görmüş olduk. Trabzon Vakfıkebir TOKi inşaatı işçileri direndiler, mücadele ettiler, haklarını kazandılar” 🗣️“Bugün mücadelesine devam eden işçiler Bakanlık önüne geldiler, Bakanlık’ın kapısına dayandılar. Bu mağduriyetten inşaat patronları ve o inşaatları ihaleye veren Bakanlık sorumlu. Herkes sorumluluğunu yerine getirecek. İşçinin alın terini vermek zorundalar. Patronların Ensesindeyiz!” — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 23, 2026

Ne olmuştu?

Şanlıurfa’dan çalışmak için Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki TOKİ şantiyesine giden Ali Eren İnşaat işçileri, iki ay boyunca maaşlarının ödenmemesi ve sürekli oyalanmaları üzerine Patronların Ensesindeyiz ile birlikte hem şantiye içinde hem de çatıda direnişe geçmişti.

İşçilerin ilk direnişi kazanımla sonuçlanmış, ancak haklarının kalan kısmı için verilen söz aradan iki ay geçmesine rağmen tutulmamıştı.

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