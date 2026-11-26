İstanbul Ataşehir'de yapımı süren Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (FSM) inşaatında çalışan işçilerin, ücret ve diğer alacaklarının tamamı ödenmeden işten çıkarılmalarına karşı başlattıkları direniş sürüyor.

Patronların Ensesindeyiz'de (PE) örgütlenen işçiler, şantiye çatısında ve önünde gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından mücadelelerini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne taşıdı.

Dün müdürlük önünde eylem düzenleyen işçiler, bugün de haklarının ödenmesi talebiyle aynı noktada bir araya gelecek.

'Sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz'

Pekerler İnşaat'ın üstlendiği hastane projesinde çalışan işçiler, alacaklarının yarısından daha azının teklif edildiğini, kişisel eşyalarına dahi ulaşamadan şantiyeden çıkarıldıklarını ve silah gösterilerek tehdit edildiklerini anlattı.

Haklarının tamamı ödenene kadar mücadele edeceklerini belirten işçiler, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları açıklamada, "Sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

Eylemde konuşan bir işçi ise "Bizler hakkımızı almak için İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne geldik. Haklarımızı alana kadar hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünden sesleniyoruz‼️ 🔴FSM Hastanesi inşaatında çalıştık, emek verdik. Karşılığında Pekerler İnşaat haklarımızı gasp etti! İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne sesleniyoruz: Yaşadığımız hak gaspına seyirci kalamazsınız, sorumluluğunuzu yerine getirin‼️ 🗣️PE Temsilcisi Baran Nevcanoğlu: "İnşaat işçilerine kölelik dayatılıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Pekerler İnşaat da taşeronlar da duysun, kazanana kadar mücadele edeceğiz. 🗣️"İstanbul Valiliği de Sağlık Bakanlığı ve idari kurumları da doğrudan taraftır. Bu yüzden buradayız. Bize kendilerinin yetkili olmadığını, sözleşmeyi kendilerinin yapmadığını, başka birimlerin yetkili olduğunu söylediler. Ama yazılı bir başvuru yaparsak yetkileri olmamasına rağmen diğer kurumlarla görüşebileceklerini söylüyorlar. Yani bu soğukta direnen, kimsenin dönüp bakmadığı arkadaşlarımızdan bekledikleri yazılı olarak başvuru yapmak." 🗣️"İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hakkımızı arayacağımız yerlerdir bundan sonra" — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 25, 2026

İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'yetkili değiliz' yanıtı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Baran Nevcanoğlu, kamu kurumlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün kendilerine yetkili olmadığını söylediğini aktaran Nevcanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Valiliği de Sağlık Bakanlığı ve idari kurumları da doğrudan taraftır. Bu yüzden buradayız. Bize kendilerinin yetkili olmadığını, sözleşmeyi kendilerinin yapmadığını, başka birimlerin yetkili olduğunu söylediler. Ama yazılı bir başvuru yaparsak yetkileri olmamasına rağmen diğer kurumlarla görüşebileceklerini söylüyorlar. Yani bu soğukta direnen, kimsenin dönüp bakmadığı arkadaşlarımızdan bekledikleri yazılı olarak başvuru yapmak.

'Sorumluluktan kaçamazlar'

Kamu kaynaklarıyla inşa edilen bir hastanede yaşanan hak kayıplarının yalnızca yüklenici ve taşeron şirketleri ilgilendirmediğini belirten işçiler, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün de sorumluluk üstlenmesini istedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne sesleniyoruz: Yaşadığımız hak gaspına seyirci kalamazsınız, sorumluluğunuzu yerine getirin" denildi.

PE temsilcisi Nevcanoğlu ise "İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hakkımızı arayacağımız yerlerdir bundan sonra" diyerek eylemlerin devam edeceğini vurguladı.

Pekerler nasıl büyüdü?

FSM Hastanesi işçilerinin haklarını almak için mücadele ettiği Pekerler İnşaat, Türkiye'nin çok sayıda büyük ölçekli kamu yatırımını üstlenen şirketler arasında bulunuyor.

Pekerler’in bugünkü faaliyet alanı yalnızca tek bir şirket unvanıyla sınırlı değil. Şirketin resmi internet sitesinde Nesma Yapı Makina İnşaat A.Ş., Aras Grup Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Asia Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asia Global Enerji A.Ş. grup şirketleri olarak sıralanıyor.

Pekerler’in kamu projelerindeki faaliyetleri de bu şirket ve iş ortaklıkları üzerinden yürütülüyor. Türkiye Müteahhitler Birliği kayıtlarında Nesma-Pekerler, Pekintaş-Pekerler, MBD-Pekerler ve DNZ-Pekerler gibi ortaklıklar farklı projeler kapsamında listeleniyor.

FSM Hastanesi'nin yeniden inşası Nesma-Pekerler İş Ortaklığı tarafından yürütülürken şirketin ve grup şirketlerinin üstlendiği projeler arasında Antalya Şehir Hastanesi, 500 yataklı Erzincan Devlet Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi, 128 yataklı İstanbul Çapa Cerrahi Hastanesi, Uşak Devlet Hastanesi ek binası, Muş Merkez Devlet Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi gibi kamu yatırımları da bulunuyor.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin ilk etabı ve Antalya Şehir Hastanesi gibi projeler, ihale yöntemi nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

AKP adaylığından milyarlarca liralık kamu ihalelerine

Peker ailesinin ticari ve siyasi ilişkileri geçmiş yıllarda da gündeme gelmişti.

2011 yılında Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu tarafından TBMM’ye sunulan yazılı soru önergesinde, Hakkari’deki askeri tesis ve TOKİ ihalelerine katılan şirketler üzerinden Peker ailesinin ticari ilişkileri sorgulandı.

Önergede AKP milletvekili adayı olarak anılan Zeki Peker’in Pek-Han İnşaat ile ilişkisi, Pekintaş Yapı ve Hüsamettin Peker’in şirketleriyle birlikte gündeme getirildi. Aynı soyadını taşıyan kişilere ait şirketlerin bazı ihalelerde birlikte yer aldığı ve 21/b pazarlık usulünün kullanıldığı ileri sürüldü.

Soru önergesinde, aynı aileye ait olduğu öne sürülen şirketlerin ihalelere katılımı ve başka firmaların davet edilmemesiyle ilgili sorular dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı’na yöneltildi.

Peker ailesiyle ilgili siyasi bağlantılardan biri de Mehmet Zeki Peker’in AKP’den Bitlis milletvekili adaylığı. Peker, 2015 genel seçimlerinde AKP’nin Bitlis ikinci sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Seçimlerde beklediğini alamasa da aldığı ihalelerle ihya edilen şirket hız kesmeden büyümeye devam etti.

Cumhuriyet'in haberine göre Mehmet Zeki Peker'in aile şirketi olarak tanımlanan Zey Yapı, Akdeniz Üniversitesi 500 yataklı hastane yapım ihalesini 4 milyar 415 milyon lira bedelle aldı. Şirketin 2013 yılından itibaren imzaladığı 23 kamu sözleşmesinin toplam bedelinin ise yaklaşık 15 milyar liraya ulaştığı aktarıldı.

Zey Yapı, Pekerler İnşaat'ın resmi internet sitesinde grup şirketleri arasında yer almıyor.

Aynı hastane için aynı müteahhide iki ayrı ihale

Pekerler İnşaat'ın kamu ihaleleri geçmişinde dikkat çeken örneklerden biri de 500 yataklı Erzincan Devlet Hastanesi oldu. Sözcü'nün haberine göre 2019 yılında 261 milyon 224 bin lira bedelle Pekerler İnşaat ve Pekintaş Yapı İş Ortaklığına verilen hastane inşaatı, belirlenen sürede tamamlanamadı.

2022 yılında gerçekleştirilen tamamlama ihalesi ise 576 milyon lira bedelle yeniden Pekerler İnşaat'a verildi.

İlk işin neden tamamlanamadığı, ikinci ihalede fiyatın nasıl belirlendiği ve kamu idaresinin yükleniciye ilişkin hangi değerlendirmeleri yaptığı soruları yanıtsız.

Patronların hakkını gasp ettiği emekçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı etrafında toplanıp mücadele ediyor. İşçilerin mücadelesini soL'dan okuyabilirsiniz. soL'un halktan yana haberlerine destek olmak için siz de sitemize abone olabilirsiniz.

Kamu ihalelerine milyarlar, işçilere ödenmeyen ücretler

Pekerler İnşaat ve Peker ailesiyle ilişkilendirilen şirketlerin üstlendiği milyarlarca liralık kamu yatırımlarına karşın FSM Hastanesi işçileri, ücretlerini ve diğer alacaklarını tahsil edebilmek için günlerdir mücadele ediyor.

Kamu kaynaklarıyla inşa edilen bir hastanede işçilerin haklarının ödenmemesi, yüklenici şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarının denetim ve gözetim sorumluluğunu da tartışmaya açıyor.

İşçiler bugün yeniden İl Sağlık Müdürlüğü önünde olacak

Dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde seslerini duyurmaya çalışan FSM Hastanesi işçileri, bugün de müdürlük önünde eylemlerini sürdürecek.

Pekerler İnşaat'a ve taşeron şirketlere seslenen Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Baran Nevcanoğlu, mücadelede kararlı olduklarını belirterek şunları söyledi: "İnşaat işçilerine kölelik dayatılıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Pekerler İnşaat da taşeronlar da duysun, kazanana kadar mücadele edeceğiz."

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