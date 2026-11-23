Kahramanmaraş’ta Emlak Konut deprem konutları şantiyesinde çalışan işçiler üç aydır ödenmeyen ücretleri için eyleme geçti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda örgütlenen işçiler Har Yapı ve Dorest Kapı patronlarına seslenerek “Hakkımızı gasp etmenize izin vermeyeceğiz! 3 aylık ücretlerimizi derhal ödeyin!” dedi.

Şantiye önünde yapılan açıklamada konuşan bir inşaat işçisi "Bizden gecelere kadar çalışmamızı istiyorsunuz ama aylardır paramızı ödemiyorsunuz. Evliyim, bir çocuğum var ama cebimde 300 lira para var. Bu parayla çocuğuma ekmek mi alayım faturalarımı mı ödeyeyim? Biz hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

Üç aydır ödemelerinin yapılmadığını belirten bir diğer işçi ise "Söz veriliyor ama tutulmuyor. Biz buradayız, şantiyedeyiz. Paramızı alana kadar buradayız ayrılmayacağız" diye konuştu.

HAR YAPI VE DOREST KAPI PATRONLARINDAN HAKKIMIZI ALACAĞIZ ‼️ 🔴 Kahramanmaraş'ta Emlak Konut deprem konutları şantiyesinde çalışan işçileriz. 3 aydır ödenmeyen ücretlerimiz için Patronların Ensesindeyiz'de örgütlendik, eyleme geçtik, hakkımızı istiyoruz! 📢 Har Yapı ve Dorest Kapı patronlarına sesleniyoruz: Hakkımızı gasp etmenize izin vermeyeceğiz! 3 aylık ücretlerimizi derhal ödeyin! 🗣️İnşaat işçisi arkadaşımız: "Bizden gecelere kadar çalışmamızı istiyorsunuz ama aylardır paramızı ödemiyorsunuz. Evliyim, bir çocuğum var ama cebimde 300 lira para var. Bu parayla çocuğuma ekmek mi alayım faturalarımı mı ödeyeyim? Biz hakkımız olanı istiyoruz." — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 23, 2026

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