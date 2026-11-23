Üç aydır ücretleri ödenmiyor: Maraş’ta deprem konutları şantiyesinde işçiler eyleme geçti
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.11.2026 , 00:08
Kahramanmaraş’ta Emlak Konut deprem konutları şantiyesinde çalışan işçiler üç aydır ödenmeyen ücretleri için eyleme geçti.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda örgütlenen işçiler Har Yapı ve Dorest Kapı patronlarına seslenerek “Hakkımızı gasp etmenize izin vermeyeceğiz! 3 aylık ücretlerimizi derhal ödeyin!” dedi.
Şantiye önünde yapılan açıklamada konuşan bir inşaat işçisi "Bizden gecelere kadar çalışmamızı istiyorsunuz ama aylardır paramızı ödemiyorsunuz. Evliyim, bir çocuğum var ama cebimde 300 lira para var. Bu parayla çocuğuma ekmek mi alayım faturalarımı mı ödeyeyim? Biz hakkımız olanı istiyoruz” dedi.
Üç aydır ödemelerinin yapılmadığını belirten bir diğer işçi ise "Söz veriliyor ama tutulmuyor. Biz buradayız, şantiyedeyiz. Paramızı alana kadar buradayız ayrılmayacağız" diye konuştu.
soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
İLGİLİ HABER
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.