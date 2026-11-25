Fransa'da kimya sanayisinde çalışan işçilerin PFAS (Per- ve polifloroalkil maddeler) adı verilen kalıcı kimyasallara yüksek düzeyde maruz kaldığı ortaya çıktı.

OPAL adı verilen araştırmanın ilk sonuçlarına göre, Arkema, Daikin ve Solvay tesislerinde çalışan veya daha önce çalışmış işçilerin kanında bazı PFAS türlerinin yoğunluğu genel nüfus ortalamasının sekiz katına kadar ulaşıyor.

Araştırma kapsamında Nisan-Eylül 2025 döneminde toplam 126 kişinin kan örnekleri incelendi. Katılımcılar arasında Lyon yakınlarındaki Oullins-Pierre-Bénite sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Arkema ve Daikin tesislerinin çalışanları, eski çalışanları ve taşeron işçilerinin yanı sıra Gard bölgesindeki Solvay tesisinin çalışanları da bulunuyor.

Bir araştırma ekibi tarafından yürütülen OPAL çalışması; CNRS, Sciences Po Lyon, Ulusal Demografik Araştırmalar Enstitüsü (INED), Lyon Hastaneleri ve Fos-sur-Mer Yurttaşlık Enstitüsü gibi kurumları bir araya getiriyor. Araştırmacılar kan analizlerini, katılımcıların çalışma geçmişleri ve tesislerdeki üretim süreçlerine ilişkin verilerle karşılaştırdı.

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Arkema ve Daikin işçilerinde yüksek PFAS oranları

Araştırmada en dikkat çekici sonuçlardan biri, Arkema'nın Lyon yakınlarındaki Pierre-Bénite tesisinde ortaya çıktı. Florlu polimer üretiminin yapıldığı atölyelerde en az bir yıl çalışmış işçilerin kanındaki PFNA (Perflorononanoik asit) yoğunluğu, mililitre başına ortalama 7,4 nanograma ulaştı. Fransa genelindeki ortalama ise 0,9 nanogram. Böylece söz konusu işçilerde PFNA yoğunluğu ulusal ortalamanın yaklaşık sekiz katına çıktı.

Araştırma, maruziyetin çalışma süresiyle birlikte arttığını da gösteriyor. Söz konusu atölyelerde yaklaşık dokuz yıl çalışan işçilerin PFNA düzeylerinin, daha kısa süre çalışanlara kıyasla iki katına çıktığı belirlendi.

Daikin çalışanlarında ise PFOA (Perflorooktanoik asit) yoğunluğu dikkat çekiyor. Şirket çalışanlarının kanındaki ortalama PFOA düzeyi mililitre başına 14,9 nanogram olarak ölçüldü. Genel nüfustaki 2,3 nanogramlık ortalamayla karşılaştırıldığında bu oran 6,5 kat daha yüksek. Bazı işçilerde ölçülen değerler 97,6 nanograma kadar ulaştı.

PFOA, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından 2023 yılında insanlarda kansere yol açtığı bilinen maddeler arasında sınıflandırılmıştı. Avrupa'da kullanımı 2019 yılında yasaklanan bu kimyasalın Daikin'de 2008'den bu yana kullanılmadığı belirtiliyor.

Gard bölgesindeki Solvay tesisinde çalışanlarda ise TFA adı verilen başka bir PFAS türünün yüksek yoğunlukta bulunduğu tespit edildi. Şirket, bu kimyasalı 2024 yılına kadar üretmişti.

PFAS maruziyetini araştırmak üzere alınan kan örnekleri laboratuvarda inceleniyor.

İşçiler daha fazla sağlık takibi istiyor

Araştırmanın sonuçları, işçilerin uzun süredir dile getirdiği maruziyet kaygılarını yeniden gündeme taşıdı.

Arkema'da CGT sendikasının temsilcisi Olivier Laprade, sonuçların işçilerin endişelerini doğruladığını belirterek daha kapsamlı sağlık takibi talep etti. Laprade, işçilerin PFAS maruziyetinin yanı sıra başka kanserojen maddelere de maruz kaldığını vurguladı.

Araştırmaya katılan ve Arkema'da 40 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Bernard Côme'un kanındaki yedi farklı PFAS türünün toplam yoğunluğu ise mililitre başına 113 nanogram olarak ölçüldü. Bu değer, Fransa genelindeki 10,7 nanogramlık ortalamanın 10 katından fazla.

Fransa'da kandaki PFAS yoğunluğuna ilişkin belirlenmiş bir sağlık sınırının bulunmaması da işçilerin sağlık takibine ilişkin tartışmaları büyütüyor. ABD'de yedi PFAS türünün toplam yoğunluğu için 20 nanogramlık değer, tıbbi takip gerektiren düzey olarak kabul ediliyor. Araştırmaya göre Oullins-Pierre-Bénite sanayi bölgesindeki işçilerin yaklaşık yarısı bu sınırı aşıyor.

Laprade, Arkema yönetiminin başlangıçta karşı çıktığı sağlık takibini daha sonra kabul ettiğini ve sınırı aşan işçiler için bazı kontrollerin yeni yeni uygulanmaya başladığını söyledi. Bu kapsamda böbrek, karaciğer ve testislerin durumunu incelemek üzere ultrason kontrolleri de yapılıyor.

Şirketler sorumluluğu kabul etmiyor

Araştırmanın sonuçları karşısında şirketler, mevcut uygulamalarını ve yasal yükümlülüklerini öne çıkardı.

Daikin Chemical France, PFOA'nın 2008'den bu yana kullanılmadığını, çalışanların işlerinin risklerine uygun koruyucu ekipmanlarla donatıldığını ve 20 yılı aşkın süredir düzenli biyolojik izleme programları yürütüldüğünü açıkladı.

Arkema da yürürlükteki mevzuata uygun hareket ettiğini ve çalışanların kimyasal riskleri dikkate alan işyeri sağlık takibinden yararlandığını bildirdi. Şirket, PFNA düzeylerinin 2024 sonundan bu yana sürekli düştüğünü savundu.

Her iki şirket de araştırmanın sonuçlarını henüz teslim almadıklarını belirterek bulgular hakkında değerlendirme yapamayacaklarını ifade etti. Solvay ise araştırmaya ilişkin açıklama yapmayı tercih etmedi.

Bir nehirde PFAS kaynaklı kimyasal kirlilikle ilişkilendirilen köpük tabakası. Görüntü, PFAS kirliliğinin su kaynaklarına yansımasını gösteriyor.

Kalıcı kimyasalların sağlık üzerindeki etkileri araştırılacak

PFAS, suya, yağa ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılık gibi özellikleri nedeniyle çok sayıda endüstriyel üretim sürecinde kullanılan geniş bir kimyasal madde grubunu oluşturuyor. Doğada çok yavaş parçalanmaları ve insan vücudunda birikebilmeleri nedeniyle "kalıcı kimyasallar" veya "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılıyorlar.

Bazı PFAS türlerinin kanser, kolesterol yüksekliği, hormonal bozukluklar, üreme sağlığı sorunları ve tiroit hastalıklarıyla ilişkili olduğu biliniyor.

Araştırmanın ikinci aşamasında PFAS yoğunluğu ile çeşitli biyolojik sağlık göstergeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi planlanıyor. Böylece kimya sanayisindeki çalışma koşulları ile işçilerin uzun vadeli sağlık riskleri arasındaki bağlantıların daha ayrıntılı biçimde ortaya konması hedefleniyor.

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