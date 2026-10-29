Yoksulluğa karşı sokağa çıkmak da parayla! Fransa ve Arnavutluk'ta gösteri hakkına yeni saldırı

Avrupa’da hükümetler bir yandan silahlanma harcamalarını artırıp bir yandan da sağlık, eğitim gibi temel kamu hizmetlerinde kesintiye giderken kitlelerin sokağa taşan öfkesini gösteri hakkına saldırılarla bastırmaya çalışıyor.

Fransa’da liselilerin eylemleriyle başlayıp hayat pahalılığına karşı yüz binlerin sokağa çıkmasıyla büyüyen halk hareketine karşı Macron hükümeti sokağa çıkma yasaklarının ardından şimdi de gösterilere katılanlara fahiş para cezaları kesmeye hazırlanıyor.

Yoksul halk kitlelerinin öfkesine karşı Fransa'da hükümetin attığı adımdan ilham aldığını açık açık söyleyen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da benzer bir yola başvurdu. İki ülkede de hükümetlerin “şiddet olayları” diye niteledikleri bir olay yaşanması halinde gösterilere katılan herkese “para cezaları” getirecek düzenlemeler getiriliyor.

Fransa'da 'İsyancılar Öder' tasarısı Senato'dan geçti

Fransa’da hükümetin "İsyancılar Öder” olarak adlandırdığı tasarı Senato’dan 105 ret oyuna karşılık 229 kabul oyuyla geçti.

Tasarı kapsamında, protestoculara “gösterilerde oluşan zararların tazmini için” 10 bin avroya kadar ödeme yapma yükümlülüğü getirilebilecek. Söz konusu masrafları karşılamak için kişilerin sosyal yardım ödemelerine de el konulmasının önü açılıyor.

Fransa’da bu hafta sonu da büyük kitlesel protestolar yapılması beklenirken tasarıya göre göstericiler, bizzat kendilerinin sebep olmadığı zararlardan sorumlu tutulabilecekler.

Bunun için “şiddet eylemleri gerçekleştirmek veya mala zarar vermek amacıyla” oluşturulduğu iddia edilen bir gruba bilerek katılmaları ya da polisin uyarılarına rağmen gösteride kalmaya devam etmeleri yeterli sayılacak.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'ten de geçmesi gerekiyor.

Halkın gösteri ve toplanma hakkını kullanmasına engel oluşturacak tasarı aynı zamanda keyfi cezaların da önünü açabileceği yönünde de tepkilere yol açıyor.

Arnavutluk da Fransa'nın yolunda: Asgari ücretin 10 katı para cezası istiyor

Avrupa’da haftalardır süren gösterilerin bir adresi de Arnavutluk.

Ülkede ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in doğa talanıyla yapmayı planladığı otel projesine karşı başlayan protestolar son haftalarda başkent Tiran’da hayat pahalılığına, genç işsizliğine, sağlık hizmetlerindeki kesintilere ve yolsuzluğa karşı hükümeti istifaya çağıran eylemlerle büyüdü.

Başbakan Edi Rama’nın Fransa’da ilham aldığını söylediği yeni düzenleme hükümet tarafından kabul edildi.

Düzenleme bizzat “şiddet içeren eylemlerde” yer almasa da hükümetin “şiddete dönüştüğünü” söylediği gösterilere katılan kişilere fahiş para cezaları kesilmesini öngörüyor.

Hükümet “şiddet eylemleri” diye nitelenen eylemleri gerçekleştiren, “kimliğini gizleyen” ve "kalabalığın içinde kalmayı tercih eden herkese" 500 bin leke kadar (6 bin 130 dolar) para cezası verilmesini öngören yasal düzenlemeleri kabul etti.

Asgari ücretin 50 bin lek olduğu Arnavutluk'ta hükümet hayat pahalılığına karşı sokağa çıkacak asgari ücretli emekçiyi aylık gelirinin 10 katına kadar para cezasıyla tehdit ediyor.

Polise de gösterileri kısıtlama yetkisi veren düzenleme hükümet tarafından derhal yürürlüğe girmesi için kabul edildi ancak yürürlükte kalması için 45 gün içinde parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

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