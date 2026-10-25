İtalya ve Arnavutluk'ta eylemler sürüyor: Hayat pahalılığına, savaşa ve hükümet politikalarına tepki, polisten sert müdahale

Avrupa'da hükümet politikalarına, hayat pahalılığına ve savaşa karşı tepkiler sokaklara taşınıyor.

İtalya'da farklı kentlerde düzenlenen eylemlerde savaş karşıtlığı ve yaşam maliyetleri öne çıkarken Arnavutluk'ta öğrencilerin öncülük ettiği protestolar hükümet karşıtı bir harekete dönüştü.

İki ülkede de eylemciler taleplerini yükseltirken sert polis müdahaleleri yaşandı.

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İtalya: Savaşa ve hayat pahalılığına karşı eylemler

İtalya'da 24 Ekim Cumartesi günü Roma, Milano, Torino, Bologna ve Floransa başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi. Eylemlerde savaş karşıtlığı, artan yaşam maliyetleri, düşük ücretler ve hükümetin politikalarına yönelik tepkiler öne çıktı.

Roma'da düzenlenen ulusal eylemde İtalya'nın savaştan uzak tutulması talebi dile getirildi. Torino'da başta öğrenciler olmak üzere yurttaşlar yeniden silahlanmaya, artan yakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına karşı yürüdü. Konut, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim de eylemcilerin gündemindeydi. Napoli'de ise artan fiyatlara ve ekonomik güçlüklerine karşı protestolar düzenlendi.

Milano'da öğrencilerin ve Filistin'e destek veren grupların katıldığı yürüyüşler birleşti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bildirilen yürüyüşün güzergâhı, polis müdahalesi ve yürüyüşlerin birleştirilmesiyle değişti. Milano'daki eylemler büyük ölçüde sakin geçerken Torino, Roma ve Bologna'da polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Hükümetin yanıtı güvenlik önlemlerini artırmak oldu. Milano'ya yüzlerce asker daha gönderilirken çeşitli kentlerde yoğun polis konuşlandırıldı; bazı bölgelerde dron gözetimi ve ek güvenlik kontrolleri uygulandı. Polis, önceki hafta yaşanan olaylara ilişkin soruşturmalar kapsamında çok sayıda arama da gerçekleştirdi.

İtalya'daki protestoların gündeminde yalnızca güvenlik ve kamu düzeni değil, savaş politikaları ile ekonomik koşullar da bulunuyor. Farklı talepler etrafında bir araya gelen öğrenci, hak savunucuları ve savaş karşıtı grupların eylemleri, ülkedeki toplumsal hoşnutsuzluğun farklı kesimlerdeki karşılığını gösteriyor.

Arnavutluk: Öğrenciler eğitim hakkı ve yolsuzluğa karşı sokakta

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da öğrencilerin öncülük ettiği protestolar 24 Ekim Cumartesi günü yeniden kitlesel biçimde düzenlendi. Üniversite ve lise öğrencileri daha düşük öğrenim ücretleri, eğitime daha fazla kamu kaynağı ayrılması ve eğitim sistemindeki yolsuzluklara karşı taleplerini dile getiriyor. Eylemler, Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen daha geniş bir hükümet karşıtı hareketle birleşiyor.

Ülkede ekim ayının ortasında başlayan öğrenci eylemleri, eğitim koşulları ve mezuniyet sonrası iş olanaklarına ilişkin kaygıların yanı sıra yolsuzluk iddiaları ve yaşam maliyetlerindeki artışa yönelik tepkilerle büyüdü. Hükümet karşıtı hoşnutsuzluğun arka planında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen lüks turizm projesi tartışmaları da bulunuyor.

Cumartesi günü binlerce kişinin katıldığı eylemde öğrencilerin yanı sıra üniversite öğretim üyeleri, sanatçılar ve muhalefet partilerinden temsilciler de yer aldı. Eylemciler başbakanlık binası önünde toplandıktan sonra Eğitim Bakanlığı çevresine yöneldi.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla saldırdı. Yetkililer, cumartesi günü 300'den fazla gösterici ve polisin yaralandığını, onlarca eylemcinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başbakan Rama, protestolar sırasında yaşananları "şiddet" ve "dış müdahale" iddiaları üzerinden değerlendirdi. Eylemciler ise yolsuzluğa, eğitim alanındaki sorunlara ve siyasi düzene yönelik tepkilerini sürdürüyor.

Dikkat çeken noktalardan biri, yurttaşların yalnızca iktidarı değil, muhalefetin önde gelen isimlerinden Sali Berisha'yı da eleştiren sloganlar kullanması. Böylece protestolarda mevcut siyasi seçeneklerin tümüne yönelik bir hoşnutsuzluk da kendisini gösteriyor.

Arnavutluk'taki eylemler, eğitim hakkı ve gençlerin gelecek kaygısının daha geniş bir siyasi ve ekonomik hesaplaşmayla iç içe geçtiğini ortaya koyuyor.

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