Fransa’da halka yapılan saldırının arkasındaki şirketi Gezi Direnişi’nden hatırlıyoruz!

Fransa’da öğrencilerin ve işçilerin eyleminden korkan Macron yönetimi, saldırıyla ve yasaklarla halkın öfkesini bastırmaya çalışıyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, devam eden şiddete dair yaptığı X paylaşımında, “Fransa’da göstericilere karşı polis şiddeti artarak sürüyor. Eli kopanlar, gözünü kaybedenler, kolu bacağı kırılanlar. Her gün sahaya yeni silahlar sürülüyor. ‘Öldürücü olmayan silahlar’ denirdi, artık ‘ara kuvvet silahları’ kavramı tercih ediliyor. ‘Öldürebilir’ yani…” ifadesini kullandı.

“Yalnız Fransa’da değil, her yerde polis güçleri yeni silahları insanlar üzerinde deniyor, elde edilen sonuçlar bu işten devasa paralar kazanan şirketlere iletiliyor, onlar daha ‘etkili’ yeni sürümler çıkarıyorlar” diyen Okuyan, paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:

“Kapitalizm denen alçaklık insanlara ev, iş, sağlık, eğitim veremiyor; ses bombası ile kulak zarı patlatıyor, kauçuk mermi ile kemik kırıyor, arada ölenler oluyor. Macron yönetimi diyor ki “kamu düzenini sağlıyoruz”… Öyle ya İsrail de Gazze’de “düzen sağlıyor”, ABD dünyanın her tarafında “düzenin koruyucusu”. Düzeniniz batsın!”

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Fransa'dan Gezi'ye aynı saldırganlık

Okuyan, Fransa’daki saldırılarla Gezi günleri arasındaki bağa dair de çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Buna göre, Fransız halkının üzerine yağdırılan ses bombalarıyla Gezi’de halkın üzerine boca edilen biber gazını üreten şirket aynı:

Bir küçük not: Fransa’da göstericilerin üzerine atılan ses bombasını Brezilyalı Condor şirketi üretiyor. Bu şirket Gezi Direnişi sırasında milyonların üzerine boca edilen biber gazının da sahibi. Sosyal Demokrat İşçi Partisi yönetimi “demokrasi, insan hakları” filan diyor, Lula da pek güzel konuşuyor ama Brezilyalı şirketlerin kârları tatlı elbette.

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