Fransa'da sokağa çıkma yasağı ve polis şiddeti halkı durduramadı: Yüz binler meydanları doldurdu

Fransa'da yüksek enflasyona, eriyen ücretlere, fırlayan yakıt fiyatlarına ve okullar başta olmak üzere kamu hizmetlerinin adım adım tasfiye edilmesine karşı düzenlenen eylemler ülke çapında büyüyerek devam ediyor.

Sarı Yelekliler’in çağrısıyla bugün 800 bin kişi sokaklara çıktı. Eylemlerin merkezi, 250 binden fazla kişinin meydanları doldurduğu başkent Paris'ti.

Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille başta olmak üzere birçok kentte geceleri kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sendika dışındaki tüm eylemleri yasak ilan etmişti.

Ancak yasaklar ve polisiye tedbirler eylemleri engellemeye yetmedi.

Paris

Paris ayakta

Halk Paris'te yerel saatle 14.00'te İtalya Kapısı’nda toplandı ve Vincennes Kapısı’na yürüdü. Polis, yer yer eylemcilere tazyikli su ve biber gazıyla saldırdı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Eylemciler “Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız” diye slogan attı.

Pankartlarda şu yazılar vardı: “Fakiriz, belki öfkeliyiz ancak asla faşist değiliz”, “Acil durum. Demokrasi sıkıntıda”, “Kim yoksulluğu saçarsa, öfkeyi toplar”

Paris

Yasaklar sökmedi

Lyon’da valilik geniş bir bölgede 10.00 ile 23.00 arasında gösteri yasağı koymuştu. Yasağın bulunduğu Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınında yaklaşık 200 genç toplandı. Polis gençlere göz yaşartıcı gazla saldırdı. Kentte yüzlerce öğrenci de valiliğin izin verdiği alanlarda hükümeti protesto etti.

Grenoble’da bir grup eylemci A480 otoyolunu kapattı. Nantes’ta binlerce kişi sokağa çıktı. Polis ile göstericiler arasında yer yer çatışma yaşandı. Eylemde 2 kişi yaralandı. Toulouse’ta ise bir kişi elinden ağır yaralandı.

Marsilya’da valilik önce tüm gösterileri yasaklamıştı. Sendikaların itirazı ve görüşmeler sonrasında bir yürüyüşe izin verildi.

Lille’de de gösteri kısıtlamaları vardı. Yasaklı bölgeye girmek isteyen eylemcilerle polis karşı karşıya geldi.

Paris ve Lyon'dan görüntüler

232 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Gérald Darmanin, geçen haftaki eylemlere katılan 1144 kişinin savcılığa çıkarıldığını, 232 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Darmanin, savcılıklara gönderdiği raporda, “kentsel şiddet” suçlamasıyla tutuklananlar için ek ceza istenmesini talep etti. Bu cezalar arasında oy kullanma hakkının, medeni ve aile haklarının elden alınması da var.

31 Ekim’de yeniden sokaktalar

Sarı Yelekliler, 31 Ekim’de ülke genelinde yeniden sokağa çıkma çağrısı yaptı. Açıklamada Fransızların “otoriter uygulamalara karşı” özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı belirtildi.

Ulusal Meclis’in ve belediyelerin önünde oturma eylemi yapılması planlanıyor.

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