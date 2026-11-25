Fransız enerji tekeli TotalEnergies, Yemen'deki bir doğalgaz tesisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerince askeri üs ve gizli hapishane olarak kullanılmasıyla ilgili davada Paris'te hakim karşısına çıktı.

İnsan hakları örgütü MENA Rights Group, 19 Kasım'da görülen duruşmada, şirketin Yemen'in güneyindeki Balhaf doğalgaz tesisinde yaşanan işkence ve keyfi gözaltı vakalarını önlemek için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulmasını istedi.

Örgüt, 2018 ve 2019 yıllarında BAE güçleri tarafından tesiste gizlice alıkonulduğunu ve işkence gördüğünü belirten iki Yemenli erkek adına 2023 yılında Fransız mahkemelerinde dava açmıştı.

Paris mahkemesinin kararını 18 Mart 2027'de açıklaması bekleniyor.

Yemen'deki gizli hapishane iddiası, enerji tekellerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki hak ihlalleri karşısındaki sorumluluğunu bir kez daha gündeme getiriyor. Bu tür haberleri soL'un yayın çizgisiyle takip etmeyi sürdürebilmemiz, okurlarımızın desteğiyle mümkün. soL'a abone olun, bu haberciliğe omuz verin.

Doğalgaz tesisi askeri üs ve hapishaneye dönüştürüldü

Yemen'in Şebve vilayetinde, Aden Körfezi kıyısında bulunan Balhaf tesisi, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı amacıyla inşa edildi. Yemen LNG tarafından işletilen tesisin en büyük hissedarı yüzde 39,6 payla TotalEnergies.

Yemen'deki çatışmalar nedeniyle doğal gaz üretiminin durmasının ardından tesisin bir bölümü 2017'de BAE güçlerinin kullanımına geçti. BAE güçleri burada askeri üs kurarken, tesisin bazı bölümleri gözaltı merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

İnsan hakları örgütünün aktardığına göre, davacı iki Yemenli erkek 2018 ve 2019 yıllarında tesiste gizlice tutuldu. Erkeklerden biri 17 gün, diğeri ise yaklaşık altı ay boyunca özgürlüklerinden mahrum bırakıldı.

İki kişi aileleri ve avukatlarıyla görüştürülmediklerini, çeşitli işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Daha sonra başka gizli gözaltı merkezlerine nakledilen iki kişi, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Birleşmiş Milletler Yemen Uzmanlar Grubu da 2019 tarihli raporunda, BAE güçlerinin ülkedeki çeşitli gözaltı merkezlerinde zorla kaybetme, keyfi gözaltı ve işkence uygulamalarına başvurduğunu tespit etmişti. Balhaf tesisi de BAE güçlerinin güney Yemen'de işlettiği gözaltı merkezleri ağı içinde yer alıyordu.

TotalEnergies sorumluluğu reddediyor

MENA Rights Group, Mayıs 2022'de şirkete resmen başvurarak Balhaf'taki ihlalleri bildirdi. Örgüt, TotalEnergies'in 2017 tarihli Fransız Özen Yükümlülüğü Yasası kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediğini savunuyor.

Fransa'da 27 Mart 2017'de yürürlüğe giren yasa, belirli büyüklükteki şirketlere kendi faaliyetlerinden ve doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek ağır insan hakları ihlallerini ve çevresel zararları belirleme, önleme yükümlülüğü getiriyor.

Örgüt, TotalEnergies'in Yemen LNG'deki en büyük hissedar olmasına rağmen Balhaf tesisini risk değerlendirmesine dahil etmediğini ileri sürüyor. Örgüt, şirketten mağdurlar için tazminat ödemesini, Yemen LNG'nin faaliyetlerini gelecek dönemlerdeki özen yükümlülüğü planlarına dahil etmesini ve benzer ihlallerin önlenmesi için gerekli önlemleri almasını talep ediyor.

TotalEnergies ise tesis üzerinde kontrol sahibi olmadığını savunuyor. Şirketin 2019 yılında yaptığı açıklamaya göre, Yemen LNG'deki yüzde 39,6'lık hissesi şirkete yönetim kontrolü sağlamıyor. TotalEnergies, Yemen'deki yabancı çalışanlarının 2015'te ülkeden ayrıldığını ve tesisin doğrudan yönetimine müdahale etmediğini belirtiyor.

Şirket ayrıca Yemen hükümetinin 2017'de tesisin bazı bölümlerini koalisyon güçlerinin kullanımına tahsis ettiğini, bu alanların yönetiminin tamamen koalisyon güçlerine devredildiğini ve kendilerinin bu alanların nasıl kullanıldığına ilişkin özel bilgiye sahip olmadığını ileri sürüyor.

19 Kasım'daki duruşmada da Balhaf tesisinin Fransız Özen Yükümlülüğü Yasası kapsamındaki sorumluluklarına girmediğini savundu.

Karar çokuluslu şirketlerin sorumluluğunu tartışmaya açacak

MENA Rights Group'a göre dava, Fransa'nın 2017 tarihli yasasının çokuluslu şirketlerin ortak olduğu ancak doğrudan kontrol etmediği işletmelerde yaşanan ağır insan hakları ihlalleri karşısında ne ölçüde uygulanabileceğini sınayacak.

Örgütün hukuk ekibi, bir şirketin tesisin en büyük hissedarı olmasının ve işletme üzerinde belirleyici etkisinin bulunmasının, insan hakları ihlallerine ilişkin riskleri değerlendirme dışında bırakmasına gerekçe olamayacağını savunuyor.

BAE'nin Ocak 2026'da Yemen'den çekilmesine ve ülkenin güneyindeki gizli hapishanelerin kapatılmasına yönelik kararlar alınmasına rağmen, bu merkezlerde yaşanan ihlaller nedeniyle henüz kimsenin hesap vermediği belirtiliyor.

Paris mahkemesinin 18 Mart 2027'de açıklayacağı karar, yalnızca TotalEnergies'in Balhaf'taki faaliyetleri bakımından değil, çokuluslu şirketlerin ortaklık ilişkileri üzerinden faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki insan hakları ihlallerine karşı hukuki sorumluluklarının sınırları bakımından da önem taşıyor.

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