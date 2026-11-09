Fon vurgunu: Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı

Fon vurgununa ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı. Çevik işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik'in ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmada daha önce Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir getirilmişti. Bu tedbirler 9 Ekim'de kaldırılmış, 30 Ekim'de ise iki isim hakkında yeniden tedbir kararı alınmıştı.

Öte yandan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

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